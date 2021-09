El hombre arrestado el jueves pasado en Argentina por el asesinato del puertorriqueño Najuzaith Zahell Díaz en Madrid, España, en el 2018 permanece encarcelado mientras espera por el proceso judicial para concretar su extradición, que se podría extender hasta octubre.

Se trata de Julián Ovejero, quien fue capturado por oficiales de la Interpol y la Policía Federal Argentina, tres años y medio después de que presuntamente asesinara a puñaladas al yabucoeño de 35 años.

En la etapa de detención preventiva, el tribunal federal argentino en la provincia de Tucumán espera por la petición de jurisdicción de parte del Juzgado de Instrucción de Madrid, reportó el periodista Luis Duarte, del periódico La Gaceta.

El diario argentino informó que el trámite consiste en confirmar las condiciones del caso, incluyendo la calificación, la pena que conlleva los delitos que se le imputan y parte de la evidencia que pesa en su contra.

Las autoridades españolas también deberán someter la solicitud formal de entrega de Ovejero para ser enjuiciado en España.

Fuentes de La Gaceta indicaron que el proceso podría extenderse hasta octubre bajo los acuerdos de cooperación internacional.

Hasta el momento, el juez argentino a cargo del caso, Fernando Poviña, envió a los gobiernos de Argentina y España información sobre el detenido, su estado procesal y los detalles de la búsqueda que se llevó a cabo por las agencias de ley y orden que lograron su captura.

El informe periodístico señala que su abogado defensor, Dardo Ovejero (no se sabe si son familia), ya ha solicitado a la justicia federal que se anule el caso y el sospechoso sea excarcelado.

Desde que Ovejero, de 24 años, fue arrestado el jueves pasado, su madre le ha llevado comida diariamente al mediodía. Sin embargo, ni ella ni su abogado han podido visitarlo, pues la institución mantiene el acceso restringido por la pandemia del COVID-19.

Tras conocer del arresto, la hermana de Díaz, Leticia Rodríguez, dijo a El Nuevo Día estar al tanto de lo sucedido, pero afirmó que faltaba mucho para sentir algún tipo de alivio por lo ocurrido a su hermano.

“Uno sueña por mucho tiempo con recibir esa noticia”, expresó Rodríguez. “Pero todavía no hay información de por qué sucedió (el crimen). Hasta que no esté en juicio... uno no estará tranquilo hasta que haya una sentencia”.

“Por ahora, lo que queda es esperar y rogar que llegue el momento que se haga justicia”, expresó.

De acuerdo con el diario ABC de España, Ovejero era buscado como “el asesino del Gindr”, en referencia a una aplicación para concertar citas en la que contactó al puertorriqueño a quien luego asesinó.

Najuzaith Zahell Diaz, joven asesinado en España. (Suministrada)

El cuerpo del boricua fue encontrado el 24 de febrero de 2018 con entre 40 y 50 puñaladas en su residencia, en la calle Alejandro Sánchez del distrito Carabanchel, al sur de Madrid. El crimen causó conmoción por lo salvaje de la agresión.

Díaz, un joven músico y pintor, era natural de Yabucoa y se había graduado de ingeniería de computadoras en el Recinto Universitario de Mayagüez. Tras obtener su grado, y ser víctima de varios robos en Puerto Rico, decidió marcharse a Madrid para estudiar diseño gráfico en la Universidad Politécnica de la capital española.