Un hombre de 24 años fue arrestado en la noche de ayer, jueves, en Argentina en relación al asesinato a puñaladas del puertorriqueño Najuzaith Zahell Díaz, de 35 años, un crimen ocurrido en Madrid, España, en el 2018.

De acuerdo con varios medios españoles y argentinos, el presunto autor del salvaje asesinato fue identificado como Julián Ovejero, quien era buscado desde el 2018 hasta que fue capturado por La Policía Nacional de Argentina y la Interpol en su pueblo natal de La Bombilla, en la provincia de Tucumán, Argentina.

El cuerpo del boricua fue encontrado el 24 de febrero de 2018 con entre 40 y 50 puñaladas en su residencia, en la calle Alejandro Sánchez del distrito Carabanchel, al sur de Madrid. El crimen causó conmoción por lo salvaje de la agresión.

Foto del presunto asesino de un joven boricua en Madrid, que fue capturado el jueves. (Policía Argentina)

Díaz, un joven músico y pintor, era natural de Yabucoa y se había graduado de ingeniería de computadoras en el Recinto Universitario de Mayagüez. Tras obtener su grado, y ser víctima de varios robos en Puerto Rico, decidió marcharse a Madrid para estudiar diseño gráfico en la Universidad Politécnica de la capital española.

El Nuevo Día contactó a una hermana de la víctima, Leticia Rodríguez, quien dijo que había leído sobre el arresto, pero manifestó que todavía falta mucho para sentir algún tipo de alivio por lo ocurrido a su hermano.

”Uno sueña por mucho tiempo con recibir esa noticia”, expresó Rodríguez. “Pero todavía no hay información de por qué sucedió (el crimen). Hasta que no esté en juicio... uno no estará tranquilo hasta que haya una sentencia”.

“ Por ahora lo que queda es esperar y rogar que llegue el momento que se haga justicia” ” Leticia Rodríguez, hermana de Najuzaith Zahell Díaz

De acuerdo con el diario ABC de España, Ovejero era buscado como “el asesino del Gindr”, en referencia a una aplicación para concertar citas en la que contactó al puertorriqueño a quien luego asesinó.

Después de huir de España, Ovejero regresó a la propiedad de su familia en la Provincia de Tucumán y estableció una relación con una nueva pareja, a quien el diario ABC menciona como una figura clave en su arresto.

La División de la Interpol de la Policía Federal lo arrestó tras meses de investigación en Argentina, reportó el medio digital argentino, Infobae.com.

El informe periodístico destaca que Ovejero llegó a Argentina a través de Bolivia, de forma clandestina, en momentos en que había una alerta roja de parte de la Interpol.