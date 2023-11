El exboxeador Félix Verdejo Sánchez fue sentenciado en la tarde de este viernes por el juez de distrito federal Pedro Delgado Hernández a cumplir dos cadenas perpetuas tras un jurado declararlo culpable, el 28 de julio, por cargos relacionados con el feminicidio de Keishla Rodríguez Ortiz.

Delgado Hernández, quien presidió el juicio contra Verdejo Sánchez, convicto por los delitos de secuestro con resultado de muerte de una persona y por el asesinato de un no nacido, acogió, de esta manera, la recomendación de los fiscales Jonathan Gottfried y Jeannette Collazo de sentenciarlo a cumplir dos cadenas perpetuas por la severidad y crueldad de los crímenes que cometió.

La vista de sentencia fue pautada para las 2:00 p.m., en el Tribunal Federal en Hato Rey, pero comenzó cerca de las 2:40 de la tarde. Hasta el complejo judicial llegaron familiares de Rodríguez Ortiz y Verdejo Sánchez para escuchar la sentencia. Mientras que, en las afueras, un grupo de personas llevó a cabo una manifestación a favor de Verdejo Sánchez, lo que provocó la molestia de la familia de la víctima cuando llegaron al tribunal.

Cabe destacar que, en comparación con otras vistas de sentencia, se notó en el área una cantidad significativa de oficiales del Servicio de Alguaciles federal (U.S. Marshals) para la vista de sentencia. También estuvo presente el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, y el subjefe de esa oficina, Héctor Ramírez.

Repasa aquí lo que ocurrió en sala durante la vista de lectura de sentencia:

Como parte del proceso usual de la vista de sentencia, las familias de las víctimas tuvieron la oportunidad de expresarse en la sala judicial ante el juez y el público presente. De igual manera, a Verdejo Sánchez se le extendió la oportunidad de hablar si así lo deseaba, pero declinó hacerlo.

“El 29 de abril de 2021. Ese día empezó mi pesadilla. Esa mañana cuando abrí mis ojos, cuando hablé por Keishla Marlen por última vez. Todavía escucho su tierna voz en mi oído... Me arrebataron a mi hija y a mi nieto de la manera más cruel, más cobarde”, expresó la madre de la víctima, Keila Ortiz, quien leyó una carta en sala antes de que Delgado Hernández emitiera su sentencia.

“Keishla Marlen Rodríguez, la mejor hija que un padre pueda tener, una niña tan buena, tan noble, tan amorosa, siempre ayudando a las personas que lo necesitan, tan familiar...“, agregó Ortiz, quien mostró una imagen captada esta mañana por un canal de televisión (Telemundo) en la que se ve a Verdejo Sánchez sonriente al llegar al tribunal. “Esta foto es una persona que recibió a mi hija, siempre burlándose de mi hija... cambió mi vida... tengo ataques de pánico...“, abundó.

De igual manera, José Rodríguez, padre de Keishla, leyó una misiva. “Félix, sé que no me vas a mirar, porque no tienes los pantalones. Fuiste la última persona que vio a mi hija con vida... es difícil para mí, porque soy padre... cuéntame cómo te ha ido. Cómo tuviste la osadía de mirarla a los ojos y golpearla”, agregó el padre de la víctima.

“Jamás en la vida pensé que serías capaz de cometer lo que cometiste, y de la forma que lo hiciste. Me arrebataste el derecho de ver a mi hija progresar, de ser madre. Mi hija no se embarazó sola y tus defensores se empeñan en decir lo contrario”, dijo. “No te deseo el mal, no está en mí. Solo quiero que pases el resto de tu vida recordándote de esa niña toda tu vida y me des la oportunidad de hablar contigo. Nosotros no merecíamos eso, ni ella tampoco. Dura toda la vida que puedas, pero pagando lo que le hiciste a mi hija”, subrayó.

Por su parte, la hermana de la víctima, Bereliz Nichole Rodríguez, pasó al frente en sala, con su hijo de 11 años. Tenía una carta que escribió el niño, quien es ahijado de Verdejo Sánchez.

Entre otras cosas, la carta del niño resaltó que sus cumpleaños no son los mismos sin su tía y que “la llevo conmigo, como su último beso. Mi tía vive conmigo para siempre”.

“Le digo a mi papá todos los días que estoy tratando de vivir improvisando y hasta ahora las cosas han salido así”, abundó la hermana de la víctima, quien mostró fotos de los dos perros de Keishla. Enfatizó que, a dos años del crimen, las mascotas corren al portón de la casa cuando alguien llega, como si fuera Keishla la que va a llegar.

“Yo te estaba esperando en casa para que me ayudaras a buscarla. No llegaste nunca”, expresó en llanto la joven, mientras mostraba una fotografía de Verdejo Sánchez con la víctima. “No va a regresar. La sacaste de aquí. Me la quitaste. Alex te odia tanto. Macho te odia tanto. Eres un cobarde... un abuso contra esa nena, tan frágil, que con una bofetada la noqueabas, pero te levantaste ese día, no sé, en la tuya. Y ahora ¿Dónde estás ahora mismo?”, mencionó.