Lo que dispone la Regla 240

Víctimas exigen justicia

“El golpe más grande fue él que me dio aquí (en la cabeza), como para noquearme. Yo pensé que se había equivocado. Fue lo que yo pensé, pero cuando pasé por abajo, él como que me puyó (me cortó) por acá, pero con la adrenalina uno no se da cuenta”, agregó.