Exdirectores municipales dicen en vista preliminar sentirse intimidados por el alcalde de Ponce para pagar préstamo personal

“Mi jefe directo me da una instrucción que tengo que pagar ese préstamo. Aunque no había memos como dice la defensa en el expediente…(en) todas las reuniones con el alcalde el tema era el préstamo” , respondió el también exdirector de Infraestructura, Ambiente y Transportación del ayuntamiento.

“Este servidor se tiene que mojar”

No fue hasta agosto de 2021 que Mercado Santiago llegó a su límite: no pagaría más de una deuda que no le incumbía.

“Uno entendía que con (pagar) el préstamo tendría un poco de consideración del trabajo de lo que uno vino a hacer en esta administración. (Pero) estamos ya con los comentarios y la situación de que me iban a despedir de la posición que ocupaba y tomé la decisión de no seguir. No era mío, no era mi préstamo”, recalcó.