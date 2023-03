Un exnarcotraficante que operaba en La Perla, convicto hace más de diez años, declaró hoy en contra de dos de los acusados en el caso relacionado al asesinato del banquero Maurice Spagnoletti.

La fiscalía federal sentó como quinto testigo del juicio a José Herrera Rodríguez, conocido como “Cascote”, quien también un testigo cooperador en el caso por el operativo federal del 2011 en La Perla.

Herrera Rodríguez resonó en aquel caso porque, además de declarar contra otros acusados, vinculó a dos reguetoneros con el trasiego de drogas. También admitió haber asesinado a cuatro personas en crímenes por los que nunca fue acusado después de firmar un acuerdo de cooperación con la fiscalía federal. La cifra admitida esta vez en el tribunal fue de seis asesinatos.

En su regreso al banquillo de los testigos hoy, Herrera Rodríguez indicó que mantiene un acuerdo de cooperación “continuo” con las autoridades federales. A preguntas de la fiscalía, declaró que durante su tiempo como narcotraficante conoció a Luis Carmona Bernacet, alias “Cano Cumbre”, quien es el primer acusado en el pliego del caso relacionado al asesinato de Spagnoletti.

Dijo que Carmona Bernacet era líder de la ganga que controlaba la venta de drogas en el residencial Jardines de Caparra en Bayamón y que, incluso, en algún momento le vendió cocaína.

A preguntas de la fiscalía, dijo que lo vio portar armas durante las actividades de narcotráfico y que le contó como asesinó a William Castro Vidot, alias “Willie Libra”, crimen por el que el Carmona Bernacet está acusado en el mismo caso de Spagnoletti.

“Dicho por la boca de él (Carmona Bernacet) y Javielito (Javier Franco), que Javielito le metió un tiro, que le entró a puños y se lo llevaron y lo terminaron”, dijo Herrera Rodríguez. “Me lo dijo burlón y se echó a reír... No sé por qué. Para él era un chiste y él pensaba que yo era su amigo”.

También habló de otro asesinato en el residencial Villa Esperanza, en el que alegó participaron Carmona Bernacet y otro de los acusados en este caso, Fabiany Alméstica Monge y otra persona con el apodo de “Coqui Ninja”.

De otra parte, las declaraciones de Herrera Rodríguez causaron polémica en la sala del quinto piso del Tribunal Federal en el Viejo San Juan porque habló de que Carmona Bernacet practicaba la religión de la Santería.

Los abogados objetaron que se hablara del tema, que ha causado controversia en el litigio por años, pero el juez Francisco Besosa permitió que se desfilara prueba al respecto, pues la fiscalía entiende que es pertinente para los cargos presentados.

A preguntas de la fiscalía, Herrera Rodríguez declaró que Carmona Bernacet le dijo que se “uniera a las fuerzas del mal para que se me arreglaran todos los problemas que tenía”.

Aludiendo a otra conversación, el testigo expresó: “Cano me dijo, que si yo me la buscaba otra vez (otro caso en el tribunal), que no buscara de Dios y que no choteara”.

Mientras expresaba esa declaración, miró fijamente a Carmona Bernacet. Posteriormente, ambos volvieron a intercambiar miradas durante una conversación de abogados y fiscales con el juez frente al estrado. Al testigo se le vio mover la cabeza como en la afirmativa y le comentó algo al traductor, quien llamó a uno de los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Este, a su vez, notificó al fiscal Víctor Acevedo y se decretó un receso de 15 minutos.

Al regreso, señaló a Alméstica Monge como líder de la venta de drogas en el residencial Los Cedros de Trujillo Alto, mientras que “trabajaba para” Carmona Bernacet.

Edwin Báez Villalobos, alias Diente, es el sexto testigo de la fiscalía federal en el caso relacionado al asesinato del banquero Maurice Spagnoletti. (Suministrada)

Posteriormente, el cuarto día de juicio terminó con el comienzo del interrogatorio del sexto testigo del caso, Edwin Báez Villalobos, alias “Diente”.

Dijo que desde adolescente estuvo involucrado en la venta de sustancias controladas en el residencial Jardines de Caparra y que en el 2016 aceptó cooperar con las autoridades federales, después de que le preguntaran si conocía a Carmona Bernacet y Yadiel Serrano Canales, alias Motombo.

Su testimonio continuará el lunes después de que el juez decretara un receso.

Herrera Rodríguez y Báez Villalobos declararon después de que testificaran una patóloga, un exempleado del Instituto de Ciencias Forenses y un teniente de la Policía que ofrecieron descripciones que la fiscalía federal buscaba presentar como corroboración de lo manifestado por el primer testigo cooperador del caso, Ángel León Figueroa, quien implicó a casi todos acusados en la operación de narcotráfico alegada contra todos los encausados en el pliego acusatorio.

Carmona Bernacet está acusado por el asesinato de Castro Vidot en el 2002 y de René Cruz Cuadrado en el 2006.

Por el asesinato de Spagnoletti el 15 de junio de 2011, fueron acusados específicamente Carmona Bernacet, Serrano Canales, Alan Lugo Montalvo, Rolando Rivera Solís y Alex Burgos Amaro.

Sin embargo, Burgos Amaro será enjuiciado por separado este verano por un percance personal de su abogada.