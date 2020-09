El Tribunal del Distrito federal de Puerto Rico extendió el cierre de operaciones presenciales hasta el 9 de noviembre como medida de prevención a contagios del COVID-19.

Así lo informó hoy el juez presidente de ese tribunal, Gustavo Gelpí, quien indicó que todos los procedimientos continuarán de forma virtual.

“Luego de consultar con mis colegas y la Secretaria del Tribunal federal hemos decidido no reabrir hasta pasadas las elecciones”, sostuvo Gelpí.

“Los números claves que vemos y tomamos en cuenta para esta decisión son aquellos de hospitalizaciones, entubaciones y muertes. No han bajado significativamente durante las ultimas semanas”, agregó.

Todo acusado o partes en los casos tienen la opción de llevar a cabo las vistas mediante videoconferencia.

En cambio, la orden emitida por Gelpí indica que los procedimientos que requieran vistas presenciales quedarán pospuestos al menos hasta después del 9 de noviembre.

“Seguiremos pues trabajando virtualmente y celebrando vistas por videoconferencia como exitosamente hemos hecho hasta el momento. Lo mas importante para nosotros en este momento es la salud y bienestar de nuestros empleados, abogados, alguaciles, oficiales de probatoria y público en general que asiste al tribunal”, señaló Gelpí.

Añadió que “igual de importante es el no exponer a aquellos detenidos quienes se encuentran en el centro de detención federal (MDC) en Guaynabo. Hasta ahora ninguna persona en población general ha dado positivo a Covid 19 y debe permanecer así”.

Hasta la fecha, los únicos contagiados dentro del penal pertenecían a un grupo de reos que fueron enviados desde Estados Unidos y de un grupo de nuevo ingreso detenidos en alta mar. Todos se mantuvieron aislados del resto de la población general.

“Los jueces queremos reabrir bajo nuestro plan de reapertura recientemente aprobado. Pero para hacer esto es imperativo que el público en general obedezca estrictamente las ordenes ejecutivas de la Gobernadora”, planteó Gelpí.

“Esto no es un chiste. Y mientras haya personas que piensan en sí mismas, y no en sus conciudadanos, no veremos mejoría ni podremos responsablemente reabrir”, afirmó.