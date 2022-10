Las autoridades federales en Puerto Rico preparan un operativo de seguridad para proteger a múltiples testigos que declararán en noviembre próximo durante el juicio por el asesinato del exbanquero Maurice Spagnoletti, exvicepresidente del desaparecido Doral Bank, ocurrido en San Juan en 2011.

Así lo informaron hoy los fiscales Kelly Zenon Matos y Alberto López Rocafort durante la última conferencia con antelación a juicio.

Zenón Matos causó asombro en la sala del juez federal Francisco Besosa, en el Viejo San Juan, cuando informó que la fiscalía federal cuenta con la llamativa cantidad de 70 testigos para este caso.

La funcionaria expuso que esperan presentar sus declaraciones y el resto de la prueba, documental y física, en un periodo de, al menos, cuatro semanas de juicio, que está pautado para comenzar el 14 de noviembre.

Mientras, anticiparon que serían necesarias por lo menos dos semanas adicionales para el desfile de prueba de los abogados de los cinco acusados, identificados como Luis Carmona Bernacet, Yadiel Serrano Canales, Rolando Rivera Solís, Alex Burgos Amaro, Alan Lugo Montalvo y Fabiany Alméstica Monge.

La fiscalía federal sostiene que el asesinato de Maurice Spagnoletti sucedió luego de que cortara el contrato que Doral Bank tenía con la compañía de servicios de mantenimiento que supuestamente Rolando Rivera Solís (en la foto) usaba para cubrir operaciones de narcotráfico.

Durante la audiencia de hoy, la licenciada Anita Hill, abogada de Burgos Amaro, insistió en el reclamo de hace más de un año de la defensa para que la fiscalía entregue las declaraciones previas de los testigos, en lo que se conoce como prueba “Jenks”, para poder analizarlas con tiempo y realizar las investigaciones correspondientes.

Incluso, cinco de los seis abogados sostuvieron que contar con esas declaraciones pudiera tener peso en las conversaciones con sus clientes sobre si hacer alegación de culpa o continuar hacia juicio, opción que es la que todos mantienen hasta el momento.

Sin embargo, los dos fiscales se mantuvieron en que, aun tachando parte de esas declaraciones, por el contenido de la información los acusados podrían saber la identidad de los testigos. Por esa razón, expresaron preocupación de que los abogados -y los acusados- conozcan las identidades de los testigos desde ahora.

Cuando el juez Besosa preguntó si las autoridades estaban “protegiendo a alguien” de los testigos, López Rocafort contestó que “sí”.

“Algunos están en Puerto Rico y los acusados pueden tener acceso a esos testigos”, expresó el fiscal.

Por su parte, la fiscal Zenón Matos señaló que “daremos los ‘Jenks’ el 7 de noviembre, una semana antes. Es lo mejor que podemos hacer. Antes de eso, no. Estamos usando muchos recursos para proveer seguridad para algunos de los testigos”.

El asunto de seguridad no convenció al licenciado Jason González, abogado de Alméstica Monge. Expresó al juez que la acusación alude a “hechos que comienzan desde 2010 y ¿en realidad hay una amenaza creíble para que el Ministerio Público tenga que protegerlos tanto que no podamos recibir los ‘Jenks’ dos semanas antes, si no ha pasado nada en diez años?”

De inmediato, la fiscal Zenón Matos contestó que “sí”. Sin ofrecer detalles, expuso que “tenemos unos asuntos de seguridad que se están investigando con unos testigos, sobre cosas que han pasado, algunas tan recientes como la semana pasada”.

Ante ese escenario, el juez intentó mediar preguntando si había algunas de esas declaraciones que se pudieran adelantar sin que represente un riesgo de seguridad.

López Rocafort contestó que tendría que revisarlos “uno a uno y discutir con la agencia para ver si esos testigos están en un lugar seguro”.

En una moción pública presentada este mes, uno de los abogados indicó que entre los testigos figuran “coconspiradores que han cooperado en la investigación de este caso”, algunos de los cuales “no han sido acusados”, mientras que otros “están encarcelados esperando juicio, declararse culpable o sentencias”.

En otra moción, la fiscalía indicó que en su lista de testigos hay agentes y peritos, tanto de agencias federales, como del Instituto de Ciencias Forenses (ICF).

El juez decidió que los fiscales le informen para el lunes cuáles declaraciones de testigos pudieran adelantarse.

Besosa también revisará la próxima semana otros documentos que Hill denunció haber recibido muy tarde, por entender que cualquier “evidencia favorable” para los acusados se tiene que entregar temprano en cada caso, como establecen las reglas del tribunal. Hill cuestionó que ahora tienen la dificultad de no poder reaccionar con tiempo a esa información porque pasó el periodo de presentar mociones con antelación a juicio.

El banquero Maurice Spagnoletti fue asesinado el 15 de junio de 2011 mientras transitaba en su vehículo por el expreso cerca del túnel Minillas en San Juan. (GFR Media)

En apoyo a este planteamiento, el licenciado Leonardo Aldridge, abogado de Rivera Solís, argumentó que, por ejemplo, documentos recibidos recientemente incluyen expresiones de la viuda de Spagnoletti indicando que el banquero “le había dicho que había recibido una amenaza de muerte de parte de alguien que no está acusado”.

Zenón Matos reaccionó explicando que la fiscalía entrega los documentos tan pronto los recibe y anticipó que pronto presentará otra designación de paquete de descubrimiento de prueba.

“Si nos llega un documento de un testigo que nunca habías recibido, rápido lo entregamos”, afirmó.

Spagnoletti fue asesinado por sicarios que lo balearon mientras conducía por la autopista cerca del túnel de Minillas, en San Juan, el 15 de junio de 2011.

Seis meses antes de su muerte, el empresario estadounidense fue reclutado por Doral Bank como vicepresidente ejecutivo de Banca e Hipotecas. Spagnoletti se mudó de Nueva York a Puerto Rico con su familia en octubre de 2010. El banquero había llegado a Puerto Rico para reorganizar Doral Bank, lo que implicó el despido de altos ejecutivos, otros empleados y el monitoreo de transacciones de la institución.

Al anunciar los arrestos en diciembre de 2018, la entonces jefa de la fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez, indicó que, según la investigación, Spagnoletti fue asesinado porque cortó un contrato de Doral Bank con la compañía de servicios de mantenimiento de Rivera Solís, quien supuestamente lo usaba como parte de las operaciones de una organización de narcotráfico.

“El motivo de la conspiración es porque el señor Spagnoletti vino a arreglar financieramente el banco Doral. Una de las cosas que hizo fue cancelar el contrato de mantenimiento que esta gente tenía con el banco, específicamente el santero Rolando Rivera Solís, que era el de la compañía de mantenimiento”, explicó Rodríguez.

“La compañía de mantenimiento le daba apoyo a muchos actos de este grupo de narcotraficantes, sobre todo en actividades de lavado de dinero y cuando se le canceló el contrato, que era escandaloso en cuanto a la cantidad de dinero que recibían mensualmente, ahí surgió el motivo para despachar al señor Spagnoletti”, abundó.

No fue hasta el 6 de diciembre de 2018, casi siete años después, que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) concluyó su investigación y un gran jurado presentó los primeros cargos en relación al asesinato.

Posteriormente, en junio de 2021, un gran jurado emitió cargos adicionales contra los imputados por supuestamente pertenecer a una organización criminal dedicada al narcotráfico y a llevar a cabo asesinatos como parte de la ganga, incluyendo la muerte de Spagnoletti.