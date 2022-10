La fiscalía federal solicitó 24 años y 4 meses de prisión para un hombre que se declaró culpable de la explotación infantil de 12 menores de edad.

Wilberto Ramos Candelaria hizo alegación de culpa el pasado viernes, durante una vista ante el juez Francisco Besosa, en el Tribunal Federal del Viejo San Juan.

En el acuerdo, las partes acordaron que la defensa solicitará una condena de no menos de 235 meses, lo que equivale a 19 años y seis meses de cárcel.

También aceptó pagar una restitución mandatoria de $3,000 por cada víctima.

Según el expediente electrónico del caso, Ramos Candelaria aceptó responsabilidad por 13 cargos criminales, de un total de 32 que enfrentaba en el pliego acusatorio enmendado que emitió un gran jurado federal en agosto de 2020.

Uno de los cargos lo acusa de haber recibido material de pornografía infantil utilizando medios del comercio interestatal, particularmente mensajes a través de comunicaciones electrónicas. El resto de los cargos corresponden a una denuncia por cada una de las 12 víctimas de este caso.

Alegan que Ramos Candelaria, “a sabiendas, intentó emplear, usar, persuadir, inducir, incitar y coaccionar” a las menores a “participar en una conducta sexualmente explícita con el fin de producir una representación visual de dicha conducta y enviarle las imágenes a él.

“El acusado solicitó y recibió esas imágenes y usó las imágenes recibidas para adicionalmente exigir, coaccionar y amenazar las menores féminas para que continuaran comunicándose con él vía texto, mensajes de voz, vídeo en vivo, y para enviarle imágenes sexualmente explícitas adicionales”, indica el acuerdo de culpabilidad.

Aunque el documento menciona las siglas de los nombres de las menores, no se incluyen en este reportaje para proteger a las víctimas.

Las víctimas incluyen dos niñas de 12 años, una adolescente de 13 años, una de 14 años, tres de 15 años y cinco de 16 años.

La mayoría de los hechos alegados tuvieron lugar entre febrero y agosto de 2019, mientras que el caso de una menor de 15 años ocurrió en el 2017 y el de una adolescente de 16 años se extendió entre diciembre de 2016 y el 2017.

Según una moción previa, la fiscalía federal le entregó a la defensa cerca de 3,200 documentos, incluyendo sobre 2,800 grabaciones de audio.

El documento del acuerdo de culpabilidad incluye extractos de algunos de los mensajes que intercambió Ramos Candelaria con una de las menores.

Después de que varios mensajes de índole sexual enviados a esa menor no fueron contestados, el acusado le envió otros en tono amenazante, con insultos y palabras soeces.

Una de las amenazas indicó: “Y me estás ignorando... No me vas a coger fuera de base, porque te juro que si sigues con esta [...] te voy a arruinar [...] Voy a subir todas tus fotos y enviarlas a todos los que tu conoces, no me importa [...]”

La menor no le envió más imágenes y el caso fue investigado por agentes del “Equipo de Crímenes contra Menores en Puerto Rico” de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por siglas en inglés) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Los agentes se hicieron pasar por la menor y continuaron la conversación con Ramos Candelaria hasta el 8 de agosto de 2019.

Tras obtener una orden de arresto en su contra, fue detenido el 16 de agosto de 2019, cuando también le ocuparon dos teléfonos celulares.

Según el acuerdo de culpabilidad, tras examinar los dispositivos, los agentes encontraron más comunicaciones e imágenes explícitas, tanto fotos como vídeos, “de múltiples menores”.

De esta manera, los oficiales de HSI pudieron identificar más menores féminas víctimas de Ramos Candelaria, quien aceptó haber empleado la misma conducta contra todas a través de la herramienta de mensajería de Instagram.

La vista de sentencia quedó pautada para el 13 de enero de 2023.