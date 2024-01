La Fiscalía federal negó que sus investigadores entramparon al banquero Julio Herrera Velutini durante la pesquisa del caso en el que también está acusada la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

Según una moción presentada este miércoles por el Ministerio Público, los abogados de Herrera Velutini estarían preparando una defensa por “entrampamiento”.

La alegación está contenida en una moción previa de los abogados del banquero sobre su petición de desestimación de los cargos. Los argumentos no son de conocimiento público porque el documento permanece sellado, pero el fiscal Ryan Crosswell, de la Sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia federal, reveló algunos detalles en una contestación a dicha moción de la defensa.

“Por los últimos seis años, el Ministerio Público ha apuntado a Herrera y ha buscado oportunidades para atraparlo”, indicó una moción de la defensa de Herrera Velutini, citada por Crosswell.

De acuerdo con Crosswell, la defensa de Herrera Veltunini solicitó la entrega de ciertos documentos porque “en informes pasados ha sugerido que ese descubrimiento de prueba puede ser la base para una defensa de entrampamiento”.

Crosswell contestó que ese argumento es “inútil” al resaltar que un entrampamiento ocurre cuando el “diseño criminal” se origina entre los oficiales investigadores del gobierno, quienes “siembran en la mente de una persona inocente la disposición a cometer el presunto delito e inducen su comisión para que pueda procesarlo”.

Según la moción de Crosswell, la defensa reclama que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) “subrepticiamente y de mala fe, utilizó la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) para aprovechar dispositivos de descubrimiento civil y obtener pruebas para [su] posterior procesamiento penal”.

El fiscal también planteó que, aún dándole crédito al reclamo de la defensa de que el FBI reclutó a la OCIF “en su cruzada contra Herrera Velutini”, “la pregunta para un jurado, presentado con una defensa de entrampamiento, sería si Herrera Vellutini no tenía una predisposición de pagarle un soborno a la gobernadora Vázquez (Garced) y el Ministerio Público ‘implantó el diseño criminal en [su] mente”.

Agregó, no obstante, que Herrera Velutini “nunca ha alegado que un agente o cooperador del gobierno lo atrajo, le brindó una oportunidad o, incluso, sugirió que sobornara a Vázquez”.

“Nada de lo que ha alegado constituye la base para un entrampamiento”, apuntó Crosswell en su moción.

El fiscal recordó que el FBI sí abrió una investigación contra Bancrédito, de Herrera Velutini, en el 2017 por “potenciales violaciones a la ley federal conocida como la Bank Secrecy Act (BSA), basado en una querella la de OCIF y una entrevista con un supervisor de la OCIF”.

Sin embargo, reconoció que “la investigación nunca llevó a cargos criminales”.

Crosswell destacó que, de todas formas, entregaron el expediente de esa investigación a la defensa de Herrera Veltuini, y resaltó que dicha acción no era requerida porque se salía del marco del caso. Aseguró que los documentos fueron recibidos de parte de la OCIF a través de una citación del tribunal y no porque la entidad lo entregó voluntariamente.

El fiscal denunció que, aún así, la defensa de Herrera Velutini ha continuado solicitando documentos bajo la custodia única de la OCIF y no de la Fiscalía federal sobre “prácticas discriminatorias” hacia cualquier institución bancaria, guías de auditorías y expedientes de exámenes a otros bancos, entre otros.

Crosswell recalcó que la OCIF no forma parte del equipo del Ministerio Público, por lo que no puede entregar a la defensa documentos que no ha recibido de parte de esa entidad.

Argumentó que la existencia de un “Memorando de Entendimiento” (MOU) entre el FBI y la OCIF “no hacen a la OCIF parte del equipo del Ministerio Público”.

“Si bien el MOU fomenta el intercambio de información entre las agencias sobre delitos financieros, la OCIF no tuvo ningún papel en la ejecución de la investigación penal de los esquemas de soborno de Herrera, que son el tema de la acusación en este caso”, explicó Crosswell.

“De hecho, de las casi 25,000 páginas de documentos que el Ministerio Público obtuvo de la OCIF, más de 19,000 páginas fueron requeridas por una citación del gran jurado. El Ministerio Público no necesita utilizar un proceso legal para obtener documentos de un socio en una investigación conjunta”, añadió.

Lo mismo planteó sobre la relación con la Oficina de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que mantiene colaboración en la supervisión de “docenas” de instituciones bancarias y financieras en Puerto Rico.

“Pero esa colaboración entre agencias es irrelevante para la cuestión de si FinCEN entra dentro del alcance del equipo de la Fiscalía en este caso para propósitos de descubrimiento”, abundó.

Según Crosswell, la defensa de Herrera Velutini no ha probado que el material que pide sea relevante para su defensa, mientras que “vagamente” solicita “material exculpatorio” de la OCIF y de FinCEN”.

El fiscal manifestó que el tribunal tiene la “discreción para detener la expedición de pesca de Herrera Velutini”.

De igual forma, expuso que la defensa del banquero busca acceso a todo el contenido de un disco con documentos que entregó George Joyner al FBI cuando fue destituido como comisionado de la OCIF.

Crosswell señaló que Joyner “reportó haber sentido que Bancrédito tuvo un rol en la petición de la gobernadora Vázquez (Garced) para que renunciara. Para apoyar esa declaración, proveyó al FBI un disco duro (de almacenamiento de datos) con información de la OCIF que él asegura que apoya su alegación”.

Pero Crosswell mantiene que, por tener documentos de la OCIF, primero necesita que esa entidad los revise para que determine si contienen “material privilegiado”, además de que pudieran contener “informes de actividad sospechosa que no puede ser divulgado en su forma original”.

El fiscal añadió que todavía los “equipos de filtro” de Justicia federal y de la defensa de Herrera Velutini están en proceso de revisar documentos, en cuentas ocupadas por las autoridades, para detectar material y comunicaciones que el Ministerio Público no puede usar en el caso por estar protegidos por el privilegio de abogado-cliente y/o por otros tipo de clasificaciones.

Herrera Velutini, Vázquez Garced y el asesor financiero Mark Rossini fueron acusados por un gran jurado por un alegado esquema de soborno para detener una pesquisa de la OCIF contra Bancrédito mediante la destitución de Joyner a cambio de una contribución a la campaña primarista de 2020 de la también exsecretaria de Justicia estatal.

La jueza de distrito Silvia Carreño Coll separó fechas entre febrero y marzo para celebrar el juicio, pero la moción de Crosswell indica que el Ministerio Público y los abogados de los tres acusados parecen tener el “consenso” de que sería “muy temprano” debido a la revisión de descubrimiento que está pendiente de entregarse.