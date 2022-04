La fiscalía federal solicitó al tribunal que imponga una sentencia de aproximadamente cuatro años de prisión para el productor artístico Raphy Pina Nieves.

Así lo plantearon los fiscales federales María Montañez, José Ruiz y Gregory Conner en una extensa moción de 35 páginas con fuertes señalamientos sobre la conducta del productor.

La vista de sentencia para Pina Nieves está pautada para el próximo 18 de abril ante el juez Francisco Besosa.

Aunque señalaron que el informe presentencia de la Oficina de Probatoria de Estados Unidos incluyó un cálculo de 33 a 41 meses de prisión, los fiscales presentaron argumentos para “recomendar una sentencia dentro de la variante del rango de sentencia de 46 a 50 meses de prisión”.

Entre sus planteamientos, destacaron que “las circunstancias agravantes del caso de Pina Nieves requieren una variación al alza”, debido a que fue una persona convicta al momento en que fue acusado en este caso y que “claramente falló en disuadir más criminalidad”.

Los fiscales se refirieron al caso de 2016 en el que Pina Nieves se declaró culpable por cargos de fraude bancario.

En ese sentido, los fiscales señalaron que, a sabiendas de que no podía poseer armas por la convicción anterior, “no solamente poseyó dos armas de fuego y 500 municiones, sino que poseía un arma automática que no tenía derecho a tener aun cuando no fuera un convicto”.

También alegaron que Pina Nieves falló en deshacerse de las balas que tenía antes de perder la licencia tras declararse culpable en el primer caso.

De igual manera, resaltó que Pina Nieves fue grabado en una llamada telefónica indicando que tenía las armas. En ese sentido, el Ministerio Público enfatizó que en esa conversación aludió a “rifles” en plural: “Tengo todo tipo de cosas ahí dentro... pistolas, rifles, balas”.

Aunque los agentes no encontraron rifles al allanar la casa propiedad de Pina Nieves en Caguas, si ocuparon dos pistolas, una de las cuales estaba modificada para disparar de forma automática.

La defensa de Pina Nieves sostiene que el productor hacía mucho tiempo que no iba a esa casa y que otras personas tenían acceso a la propiedad y a la bóveda.

“A pesar de tener una carrera exitosa, (de contar con) los recursos para ser un ciudadano productivo respetuoso de la ley y (de) asegurarle al tribunal de que cumpliría con la ley, Pina eligió poseer ilegalmente armas de fuego y una ametralladora”, expresaron los fiscales.

Agregaron que “su muestra de actos caritativos por su parte no excusa su comportamiento criminal”.

“Pina puede argumentar que es menos probable que reincida debido a sus recursos, pero dos condenas federales ya prueban que eso es incorrecto”, apuntaron los fiscales. “La sentencia en este caso no debe dar la impresión de que los acusados acomodados pueden pagar las consecuencias de su comportamiento”.

“Los factores agravantes en este caso obran a favor de una sentencia más larga. Los daños inaceptables que han causado las armas automáticas y la insuficiencia de las Guías (de Sentencia) para abordar esos daños también justifican una sentencia más larga. Al final, el Ministerio Público solicita respetuosamente que la Corte seleccione una sentencia dentro de un rango variable de sentencia de 46 a 50 meses de prisión”, recalcaron.

Asimismo, como otro argumento para una sentencia mayor, recordaron que al ser sentenciado en el 2016, Pina Nieves le dijo al juez: “Le puedo asegurar que no habrá una próxima vez”.

Según los fiscales, esas declaraciones “resultaron ser promesas vacías. Las guías (de sentencia) no tienen en cuenta las promesas vacías previas de reformarse, por parte de un acusado, que nuevamente se enfrenta a una sentencia penal en este Tribunal. Este Tribunal no debe ser engañado de nuevo”, afirmó.

La defensa ha adelantado que apelará el veredicto de culpabilidad, mientras que el juez Besosa todavía no ha resuelto si permitirá que el productor permanezca libre bajo fianza mientras se ve ese trámite en el Circuito de Boston.