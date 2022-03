La fiscalía federal considera que el productor Raphy Pina Nieves debe permanecer en prisión mientras dure su proceso de apelación.

Así reaccionó el Ministerio Público al oponerse a la solicitud de Pina Nieves de permanecer libre bajo fianza mientras gestiona su caso en el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito federal en Boston.

La moción, sometida por los fiscales José Ruiz y María Montañez, argumenta que Pina Nieves “no ha demostrado mediante pruebas claras y convincentes de que no es probable que se fugue o represente un peligro para otros o un riesgo de fuga y que su apelación plantea una cuestión sustancial de derecho o de hechos que probablemente resulte, entre otras cosas, en reversión o un nuevo juicio. Por lo tanto, se debe denegar la moción del demandado para la liberación pendiente de la apelación”.

Durante el litigio sobre la solicitud de la defensa en relación a la fianza, la vista de sentencia se ha movido de fecha en varias ocasiones. Originalmente fue pautada para el próximo 1 de abril y actualmente está programada para el 18 de abril.

Sobre el alegado peligro para la comunidad, los fiscales plantearon que el productor fue convicto en diciembre pasado por posesión ilegal de armas y municiones, ocupadas tras un allanamiento el 1 de abril de 2020, en una de sus casas, ubicada en la urbanización Caguas Real.

“Al sopesar la gravedad de los delitos por los que el acusado fue condenado, es apropiado que el tribunal considere que ‘los delitos violentos relacionados con armas’ son, lamentablemente, ‘un problema agudo en Puerto Rico’”, destacó el Ministerio Público.

Mientras, reconoce que, hasta el momento, Pina Nieves ha cumplido con todas las condiciones de fianza impuesta desde que fue arrestado en agosto de 2020.

Sin embargo, los fiscales resaltaron que, cuando se emitió el veredicto, el mismo tribunal indicó que lo dejaba bajo fianza hasta la vista de sentencia, “pero clarificó que el acusado ha sido convicto y ahí puede haber una razón para él para escapar”.

Entre los factores de fuga, la fiscalía federal señaló que Pina Nieves tiene residencias en Puerto Rico y Miami “y tiene acceso a múltiples propiedades, medios de transporte, acceso a embarcaciones que incluye un lujoso yate 2020 que podría llevarlo a cualquier parte, bienes, recursos monetarios y contactos”.

También recordó que Pina Nieves fue convicto en el 2015 por fraude bancario y que al resultar culpable en este caso mostró “que no puede cumplir con su prohibición a la posesión de armas por un convicto”.

“Además, el acusado tiene fuertes lazos en la República Dominicana tanto a través de la herencia de su padre como a través de su actual pareja consensual, la señora Natalia Gutiérrez (Natti Natasha), quien es de nacionalidad dominicana”, apuntaron los fiscales.

Agregaron que “esos lazos con el exterior están tan profundamente arraigados en la vida del acusado, que hizo una solicitud extraordinaria a el tribunal el 13 de abril de 2021 para que su esposa pudiera dar a luz en Santiago de Los Caballeros, República Dominicana, en lugar de en los Estados Unidos porque así lo deseaba”.

“El tribunal no debe ignorar el historial de conducta engañosa de Pina en el pasado, que incluye su condena anterior por fraude bancario y el hecho de que Pina presentó información falsa a Doral Bank con la específica ‘intención de engañar’”, abundó.

Asimismo, los fiscales refutaron los argumentos de los abogados de la defensa de que tienen buena probabilidad de prevalecer en apelación, que es un asunto a considerar por los tribunales en este tipo de petición de libertad bajo fianza.

Ruiz y Montañez defendieron nuevamente el uso de las expresiones de uno de los abogados de la defensa como una “declaración incriminatoria”

Sacado de una moción de la defensa previo al juicio, los abogados sometieron como evidencia la siguiente declaración: “Solo el hecho de que el Ministerio Público se enteró de que el acusado estaba resignado al hecho de que tendría que pasar un tiempo en prisión es una tremenda ventaja para tener en las negociaciones de declaración de culpabilidad”.

Para los fiscales, se trata de una prueba la “consciencia de culpa” y así fue presentado ante el jurado. Los abogados adelantaron que la admisión de prueba es uno de los puntos de apelación.

En su moción, la fiscalía federal incluyó una imagen de la presentación que hizo durante el juicio para mostrar una foto de un cheque de una cuenta bancaria de Raphy Pina y, al lado, la transcripción de un extracto de la conversación que el productor tuvo con uno de sus empleados, Joed Romero, durante una llamada telefónica que fue grabada por el FBI. (captura)

Mientras, el Ministerio Público también rechazó que el tribunal se haya equivocado al permitir que la fiscalía federal dijera al jurado que Pina Nieves estaba siendo investigado por lavado de dinero por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Durante los argumentos finales, el fiscal Ruiz dijo: “[...] La cosa es que Pina no contaba que lo estaban grabando. La Unidad de Lavado de Dinero estaba investigando a Pina, y entonces dice todo esto sobre sus armas. Él no contaba con eso. Y no puedes culpar al FBI”.

En la moción, los fiscales recalcaron que durante el juicio la defensa no objetó el testimonio de un agente de la Unidad de Lavado de Dinero del FBI cuando dijo que ellos fueron los que estaban llevando a cabo una pesquisa que conllevó la grabación de las llamadas telefónicas y que en una de ellas fue que Pina Nieves dijo que tenía armas en una de sus casas.

“De esta conversación, el jurado pudo inferir que la Unidad de Lavado de Dinero también estaba investigando a Pina, ya que se mencionó que el dinero de Pina, alrededor de $2 millones, estaba ‘libre de polvo y paja’, como dijo (Joed) Romero. Esta es una frase coloquial que normalmente se usa para describir el dinero que ha sido lavado. Es después de que Pina y Romero hablan sobre lo limpio del dinero de Pina que Pina hace las declaraciones sobre sus armas de fuego y municiones”, expusieron los fiscales.

De otra parte, el Ministerio Público tampoco considera que fue un error excluir uno de los testigos de la defensa a un corredor de bienes raíces de Florida, por entender que no tenía relevancia con la acusación de que Pina Nieves tenía control sobre las armas ocupadas en Caguas.