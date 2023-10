La fiscalía federal se opuso a que el productor Raphy Pina salga bajo fianza mientras espera por el resultado de la apelación que radicó, hace unas semanas, para reducir su sentencia de cárcel.

La posición fue presentada por el fiscal federal David Bornstein en mociones radicadas simultáneamente ante el Tribunal Federal en San Juan y el Tribunal de Apelaciones para el Primer Circuito en Boston.

“No hay razón alguna para que el tribunal deba reconsiderar si él (Pina) debe buscar la fianza dependiendo de la apelación, en primera instancia, en el tribunal de distrito [...] Así que debe denegar sus mociones”, planteó Bornstein en Boston.

El fiscal se refería a que ya el foro apelativo federal había denegado su petición de fianza, indicando que primero debía pedir la fianza en San Juan.

Luego, la defensa de Pina pidió una reconsideración a Boston planteando que sí debía resolver la solicitud porque acudir al distrito causaría “un atraso innecesario en obtener una resolución y pudiera resultar en una denegación de fianza independientemente de los méritos”.

También recordó que Pina estuvo bajo fianza sin ningún tipo de señalamiento negativo, demostrando que no representaba un riesgo de fuga o de peligro para la comunidad.

Por su parte, el fiscal sostuvo en su moción que “no hay razón para dudar que el tribunal de distrito está haciendo lo que debe a tiempo y de manera apropiada”. Como había expresado anteriormente, enfatizó en que la petición ante Boston debe esperar a que la corte en San Juan resuelva la petición antes de apelar.

Mientras, ante el Tribunal Federal en San Juan, Bornstein argumentó que “Pina no prueba que su apelación levanta interrogantes sustanciales” para prevalecer en su solicitud y que “una decisión favorable resultará en una reducción de sentencia”.

“En resumen, el tribunal también debería negarle a Pina la libertad bajo fianza pendiente de apelación porque no reconoce que no tuvo éxito la última vez que solicitó dicho remedio, utilizando prácticamente los mismos argumentos y antecedentes”, expuso el fiscal.

Asimismo, añadió que “no proporciona al tribunal ninguna razón por la que el resultado deba ser diferente esta vez. No cuestiona los hechos ni las razones que dio el tribunal la última vez para concluir que no había demostrado con pruebas claras y convincentes que no corría riesgo de fuga. Y la única información nueva que proporciona para la consideración de la corte es un párrafo sin citas ni corroboración que consiste únicamente en su propia opinión. Esa no es una evidencia clara y convincente”.

Previamente, Boston sí accedió a la petición de Pina para acelerar el proceso de apelación. El productor artístico busca reducir la sentencia de tres años y cinco meses que mantuvo el juez Francisco Besosa, pese a que foro apelativo había desestimado uno de los dos cargos por los que fue encontrado culpable por un jurado en diciembre de 2021.