La fiscalía federal solicitó dos cadenas perpetuas consecutivas en prisión como sentencia para el exboxeador Félix Verdejo por el asesinato de la joven embarazada Keishla Rodríguez Ortiz.

Una moción, firmada por los fiscales Jonathan Gottfried y Jeanette M. Collazo Ortiz, planteó al juez federal Pedro Delgado que la condena de por vida no solo es mandatoria por los estatutos del caso, sino por la naturaleza de los crímenes por los que fue encontrado culpable.

La vista de sentencia de Verdejo está pautada para el próximo viernes, 3 de noviembre, a las 2:00 de la tarde en el tribunal federal en Hato Rey.

“Sin sentido, las ofensas de Verdejo acabaron con dos vidas. Lo hizo de una manera horrenda que prolongó la agonía de las víctimas, utilizando fuerza bruta, drogas ilegales, alambre, un bloque de cemento y ahogamiento”, planteó la moción de los fiscales. “Además, Verdejo destrozó a una familia que le había acogido”.

“Verdejo dejó atrás una madre, un padre, una hermana, un hermano, un sobrino joven (su propio ahijado) y las queridas mascotas de KRO (Rodríguez Ortiz). Sus vidas cambiaron para siempre”, agregó.

Sobre ejemplos de las consecuencias que enfrenta la familia de la víctima, indicó que su padre reportó tener días que “no puede funcionar”, la madre tiene problemas para dormir y comer al enfrentar “estrés y ansiedad”, mientras que la hermana explicó que “ha estado llorando continuamente por los pasados dos años”.

“La familia está pidiendo una sentencia de vida en cárcel”, apuntó el Ministerio Público.

La moción repasó la historia presentada por la fiscalía federal durante el juicio, desde que Verdejo y Rodríguez Ortiz se conocieron, hace diez años, hasta el momento de los hechos, citando prueba documental y testimonios, incluyendo a su expareja.

También citó el relato del testigo estrella, Luis Cádiz Martínez, quien alegó haber sido cómplice del exboxeador para secuestrar, drogar y golpear a la víctima, para luego lanzarla a la laguna San José por el puente Teodoro Moscoso, pero vieron que no se hundió.

“Verdejo tomó un alambre de metal, se sentó en la pared y luego saltó al agua donde se aseguró de que su plan para matar a KRO y su hijo por nacer estuviera completo”, añadieron los fiscales.

Asimismo, argumentaron que el móvil del crimen era la intención de Verdejo de evitar la separación de su compañera consensual debido a sus infidelidades, en momentos en que Rodríguez Ortiz le anunció que estaba embarazada.

“Un nuevo bebé con una chica pobre de Villa Esperanza no estaba alineado con su imagen incluyendo los auspicios, que él necesitaba proteger”, expusieron los fiscales.

“Vida en prisión está ordenada por ley, pero también es la sentencia apropiada”, afirmó el Ministerio Público, “considerando la naturaleza sin sentido y atroz de los crímenes del acusado, la premeditación, el nivel de crueldad que mostró Verdejo y la falta de remordimiento o aceptación de responsabilidad de Verdejo”.

Además, afirmaron los fiscales “es necesaria una sentencia de cadena perpetua para Verdejo para que refleje la gravedad del delito, promueva el respeto a la ley, establezca un castigo justo por el delito; ofrecer un disuasivo adecuado a la conducta delictiva; y proteger al público de futuros crímenes del acusado”.

En julio, un jurado encontró culpable a Verdejo por dos de los cuatro cargos que enfrentaba, por secuestro que terminó en la muerte de Rodríguez Ortiz y por la muerte de un infante por nacer. No obstante, el jurado no pudo estar de acuerdo de culpabilidad o no culpabilidad por los cargos de “carjacking” y violación a la Ley de Armas.