El reloj marcó las 8:13 de la noche cuando el juez Pedro Delgado Hernández informó ante los presentes en la sala tres del Tribunal federal en Hato Rey que “el jurado ha llegado a un veredicto” en el juicio contra Félix Verdejo Sánchez por delitos relacionados con la muerte de la joven de 27 años Keishla Marlen Rodríguez Ortiz.

Cada segundo parecía aumentar la tensión, que era casi palpable en la sala. Después de todo, habían transcurrido más de dos años desde el feminicidio de Rodríguez Ortiz, quien fue reportada como desaparecida el 29 de abril de 2021 y cuyo cuerpo fue encontrado en la laguna San José, cerca del puente Teodoro Moscoso, el 1 de mayo.

Al día siguiente, Verdejo Sánchez se entregó a las autoridades, y poco tiempo después, un gran jurado entregó un pliego acusatorio de cuatro cargos: carjacking que resultó en la muerte de una persona, secuestro que resultó en la muerte de una persona, utilizar un arma de fuego en la comisión de un delito violento y asesinato de un menor por nacer. Su cómplice y testigo estrella de la Fiscalía Luis Antonio Cádiz Martínez, alcanzó, en noviembre, un acuerdo de culpabilidad con el Ministerio Público.

Al escuchar a la secretaria de la sala tres decir “culpable” en dos de los cargos contra Félix Verdejo Sánchez (secuestro y asesinato de un menor por nacer), la familia Rodríguez Ortiz se fundió en un abrazo; los sollozos se convirtieron en la catarsis que expulsó casi tres años de dolor, frustración, furia y desconsuelo acumulados desde ese 29 de abril de 2021 en el que Rodríguez Ortiz accedió a reunirse con Verdejo Sánchez.

Mientras, Verdejo Sánchez -convicto por el feminicidio de quien fue su pareja por más de una década- se mantuvo inmóvil, casi estático, y sin una expresión en su rostro. Y, así, salió de la sala escoltado por los alguaciles federales.

Al salir de la sala, se escuchó a la madre de la víctima, Keila Ortiz Rivera, decir: “¡Se le hizo justicia a mi hija y a mi nieto!”. La mujer salió del tribunal junto al padre y hermana de Keishla, José Antonio Rodríguez y Bereliz Rodríguez Ortiz. Todos vestían camisas con la imagen de la joven de 27 años que estaba embarazada al momento de su asesinato.

“Una más que nos falta”, repitió Keila, quien, junto a Bereliz, mostraron uno de los uniformes (scrubs) que Keishla utilizó en su trabajo en un establecimiento de aseo y cuidado para mascotas, similar al que la joven vestía cuando su cuerpo fue encontrado, atado, el 1 de mayo de 2021.

La familia de Keishla fue “escoltada” por una andanada de periodistas y fotoperiodistas que buscaban sus primeras reacciones al veredicto del jurado compuesto por nueve hombres y tres mujeres.

“¡Le hice justicia a mi hija! Una madre nunca falla; desde el día uno me monté en un avión, llegué, y sigo aquí. Ya nada me la va a devolver, pero se hizo justicia para mi hija y para mi nieto, pues fueron dos vidas”, subrayó la madre de Rodríguez Ortiz durante una conferencia de prensa impromptu en las afueras del tribunal.

“Me siento un poco tranquila (tras conocer el veredicto). Ya nada me la va a devolver, pero se hizo justicia. Siempre estuve confiada, desde el día uno, con la verdad... si dicen la verdad, todo saldrá bien. Keishla y mi nieto siguen viviendo en mi corazón. Lo más duro de este proceso fue el no tener a mi hija... siempre esperé cargar un bebé de ella, pero ella vive en mi corazón”, enfatizó Keila Ortiz.

“Keishla estaba sentada en el banco (del tribunal) con su bebé (durante el juicio). No pienso para nada que el veredicto se vaya a revertir. Esto fue un asesinato macabro, y eso no se la hace a nadie. No dije que no se le hace a una mujer, dije que no se le hace a nadie. Las bocinas que escuchan, las voces que gritan ‘¡Se hizo justicia para Keishla!’ son padres igual que nosotros y les agradezco el apoyo”, agregó.

Mientras Keila Ortiz atendía a los medios de comunicación, Bereliz se subió a un muro de contención instalado en las afueras del tribunal y se quitó la camisa blanca que llevaba puesta. Bajo esta mostró a los presentes una camisa negra con una foto y el nombre de Justin Santos Delanda mientras se mecía de lado a lado, embargada por el sentimiento acumulado en los tres años que exigió justicia para Keishla y en los 25 días que duró el juicio.

Santos Delanda era el hermano del reguetonero Arcángel (Austin Santos), quien falleció el 21 de noviembre de 2021 cuando el vehículo que conducía en el puente Teodoro Moscoso fue impactado por Mayra Enid Nevárez Torres mientras, presuntamente, manejaba en estado de embriaguez.

[Lee más sobre ese caso: Tribunal suprime evidencia en el caso contra conductora acusada de arrollar al hermano de Arcángel]

Carmen Rosa, madre de los hermanos Santos, acudió al tribunal el viernes y apoyó a la familia de Rodríguez Ortiz. Keila Ortiz resaltó que se convirtieron en amigas a lo largo del juicio.

Por su parte, José Antonio Rodríguez, padre de Keishla, velaba porque Bereliz no cayera del muro de contención, pero puso una breve pausa a su instinto paternal para atender a los periodistas.

Keila Ortiz y Bereliz Rodríguez Ortiz, madre y hermana de Keishla, abrazan a otros familiares y amigos tras salir del tribunal federal. (Alejandro Granadillo)

“Aquí estoy y le estoy pagando a ella (a Keishla). El amor que uno siente por sus hijos es incomparable, y por eso es que hay que seguir. Mis niñas son mi adoración y ella (Keishla) es mi hija mayor, la primogénita, y siempre vivirá en mi corazón. Siempre y cuando yo siga respirando, siempre voy a luchar por ella”, recalcó el padre de Keishla.

“En mi mente pensaba muchas cosas, pero en mi corazón no. Me levantaba todos los días para venir acá con el propósito de hacerla valer a ella. Siempre he dicho que (Verdejo Sánchez) vivirá el resto de su vida pensando en lo que le hizo a mi hija, y esa es su peor condena. Yo no le deseo la muerte, le deseo mucha salud y que pueda durar todo el tiempo que pueda durar... si quiere durar 200 años, que los dure, pero que se acuerde de lo que le hizo a mi hija, siempre”, añadió.

Tras bajarse del muro de contención, Bereliz sucumbió a sus sentimientos y no pudo decir mucho a los medios de comunicación. Al ser abordada sobre lo más que extraña de su hermana, contestó que es no tenerla a su lado.

“No verla, no escuchar su voz cuando me llamaba todo el tiempo... ‘¡Mami¡ ¿Dónde estás? ¿Qué haces?’ Es no verla”, sentenció Bereliz.

Reacciona la Fiscalía federal y el FBI

Por su parte, el subdirector de la Fiscalía Federal para el Distrito de Puerto Rico, el fiscal Héctor Ramírez Carbó, agradeció la labor realizada por sus compañeros Jeanette Collazo Ortiz y Jonathan Gottfried en el enjuiciamiento del exatleta y resaltó que se reservarán el derecho de solicitar un nuevo juicio en busca de que se le apliquen a Verdejo Sánchez los cargos de carjacking que resultó en una muerte y de utilizar un arma de fuego en la comisión de un delito violento.

Keila Ortiz y Bereliz Rodríguez Ortiz a su salida del tribunal federal tras conocer el veredicto contra Félix Verdejo Sánchez. (Alejandro Granadillo)

“Primero que nada, creo que aquí se hizo justicia hoy y quiero agradecer el trabajo de estos excelentes fiscales Collazo Ortiz y Gottfried, que estuvieron día y noche con la familia (de Rodríguez Ortiz), día y noche con los agentes del FBI (Negociado Federal de Investigaciones) que nunca pararon en la investigación de este caso. Obtuvieron la prueba necesaria y se probó (los cargos) más allá de toda duda razonable”, enfatizó Ramírez Carbó.

“Félix Verdejo no representa al pueblo de Puerto Rico. El jurado, después de tomar el tiempo necesario para evaluar la prueba, encontró que Félix Verdejo fue la persona que raptó y asesinó a Keishla Rodríguez y a su bebé”, añadió el subdirector de la Fiscalía federal, quien resaltó que el que el jurado no se pusiera de acuerdo en los cargos uno y tres no significa que fue una absolución para el exboxeador.

Del mismo modo, el jefe de la Fiscalía federal, William Stephen Muldrow, resaltó que “nos mantenemos firmes junto a la familia de Keishla Rodríguez Ortiz y con todos en la comunidad que exigieron justicia por estos actos crueles, violentos y sin sentido de violencia y premeditación perpetrados contra Keishla y su bebé por nacer”.

Entretanto, el agente especial a cargo Joseph González, director de la Oficina de San Juan del FBI, añadió que “hay daños que no se pueden reparar, ni con un veredicto (de culpabilidad), pero estamos muy satisfechos con la determinación del jurado. El grupo de trabajo realizó una gran labor, junto con los fiscales, y no podemos olvidar el trabajo del Negociado de la Policía de Puerto Rico”.

Los abogados de Verdejo Sánchez, Gabriela José Cintrón Colón y Jason González Delgado, no estuvieron accesibles para reaccionar al veredicto, al igual que la familia del exboxeador.