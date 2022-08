La fiscalía de Caguas presentó hoy, lunes, tres testigos en contra del hombre que fue acusado por violar a su hijastra, una adolescente de 13 años con autismo y que embarazó.

Dos agentes de la Policía y una trabajadora social del Departamento de la Familia también declararán contra la madre de la víctima, pero la vista preliminar se pospuso hoy para el 24 de agosto debido a que la mujer todavía no cuenta con representación legal.

La fiscal Rocío Gracía indicó que no necesariamente sentará a declarar a los tres testigos, sino que los presentó como la prueba que considera suficiente para lograr una determinación de causa para juicio.

Aunque reconoció que todavía está “pendiente” recibir resultados de pruebas de ADN de parte del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la fiscal aseguró que el Ministerio Público “está preparado” para ver el caso.

“Vamos a asumir el caso con la misma diligencia, responsabilidad, compromiso y entereza que asumimos cuando hay un menor envuelto, un menor maltratado. Y vamos a dar el máximo”, expresó García.

Carlos Soto Rivera enfrenta un cargo por agresión sexual y uno por maltrato. Mientras, la madre de la joven, Ana M. Castro Leduc, fue imputada por una denuncia de negligencia.

Ambos comparecieron de forma presencial ante el juez Isander Rivera, del Tribunal de Caguas.

La abogada de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL) Sylvia Sepúlveda informó que representará a Soto Rivera.

De acuerdo con Sepúlveda, SAL no puede representar dos imputados en un mismo caso para evitar conflictos de intereses, aunque todavía no se descarta la posibilidad de que los casos se vean por separado.

Según la fiscal, “no tengo por qué verlo junto si me va a atrasar el caso del otro. Si uno me atrasa, no tengo por qué cargar con esa dilación porque la prueba es completamente distinta”.

El abogado de SAL Luis Pérez Bonilla entrevistaría esta tarde a Castro Leduc, pero solo para determinar si cualifica para ser representada por un abogado de oficio. Sepúlveda dijo que no le permitieron hacerlo el viernes porque le indicaron que estaba en cuarentena.

La abogada también dijo que también necesita tiempo para entrevistar a su cliente y revisar los documentos el caso, particularmente sus confesiones.

La fiscal dijo que la confesión fue entregada hoy, pero la abogada solicitó al tribunal cualquier otra manifestación que haya hecho su cliente a las autoridades.

A finales del mes pasado, Soto Rivera se entregó en un cuartel de la Policía de Caguas y confesó los hechos tras llevar a su hijastra a un hospital con dolor abdominal. Mientras la atendían, el personal médico encontró que la menor tenía 32 semanas de gestación. Posteriormente dio a luz a una niña.

Ambas menores continúan bajo la custodia provisional de Familia, confirmó la administradora de Administración de Familias y Niños (ADFAN), Glenda Gerena.

Cuando se le preguntó si la confesión facilitaba el caso, la fiscal se limitó a indicar que “esperaremos a ese día. Hay que presentar la prueba y el juez la tiene que escuchar”.

La abogada tampoco comentó al respecto, pues todavía no ha leído la alegada confesión.

“Eso es prematuro”, comentó Sepúlveda. “No sé qué dice esa declaración jurada”.

De igual forma, la fiscal indicó que todavía es muy pronto para saber si habría alguna negociación para que los imputados se declaren culpables.

Rocío también dijo que no existe una confesión de Castro Leduc, quien también tuvo que comparecer en una de las salas de casos de menores. Tribunales informó que de esos casos no se divulga información públicamente.