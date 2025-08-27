Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
27 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan causa para arresto contra joven de 18 años por violencia de género y pornovenganza

William Ruiz Torres no pudo prestar la fianza de $200,000 por lo que fue ingresado a la cárcel hasta su vista preliminar

27 de agosto de 2025 - 6:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alguacil trabajaba en el Tribunal de Bayamón. (GFR Media)
La juez Glenda Liz Cruz Rivera encontró causa y fijó una fianza de $200,000 que no fue prestada, provocando que el joven fuese ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta su vista preliminar el 8 de septiembre. (Archivo)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La jueza Glenda Liz Cruz Rivera, del Tribunal de Bayamón, encontró este miércoles causa para arresto contra un joven de 18 años por violencia de género y pornovenganza.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, los hechos habrían ocurrido el 26 de agosto en el estacionamiento del centro comercial Plaza las Américas, cuando William Ruiz Torres habría agredido a su pareja con puños, ocasionándole lesiones en la parte posterior de la cabeza.

Además, Ruiz Torres supuestamente cometió delitos menos graves por venganza pornográfica, aunque estos no fueron precisados en la querella policíaca.

Tras hallar causa para arresto, se le impuso una fianza de $200,000 que no fue prestada, por lo que fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón hasta su vista preliminar el 8 de septiembre.

Tags
Breaking NewsTribunal de BayamónPornografía de la venganzaPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 27 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: