Hallan causa para arresto contra joven de 18 años por violencia de género y pornovenganza

La jueza Glenda Liz Cruz Rivera, del Tribunal de Bayamón, encontró este miércoles causa para arresto contra un joven de 18 años por violencia de género y pornovenganza.

Según un informe de la Policía, los hechos habrían ocurrido el 26 de agosto en el estacionamiento del centro comercial Plaza las Américas, cuando William Ruiz Torres habría agredido a su pareja con puños, ocasionándole lesiones en la parte posterior de la cabeza.

Además, Ruiz Torres supuestamente cometió delitos menos graves por venganza pornográfica, aunque estos no fueron precisados en la querella policíaca.