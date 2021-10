La defensa de Marcia Vázquez Rijos, hermana de Áurea Vázquez Rijos, denunció en su apelación haber enfrentado un juicio “injusto” que resultó en una sentencia de cadena perpetua, en relación al asesinato del empresario canadiense Adam Anhang.

Entre sus argumentos ante el Primer Circuito de Apelaciones en Boston, el abogado de Marcia Vázquez Rijos, Carlos Sánchez, planteó que, previo al juicio, la fiscalía federal “retuvo intencionalmente” los “expedientes médicos” relacionados a la salud mental de Alex Pabón Colón, alias el “El Loco”, asesino confeso de Anhang y testigo estrella en el juicio.

De igual forma, Sánchez señaló que nunca les informaron la “intención (de Pabón Colón) de romper el acuerdo de colaboración”.

La moción del abogado enfatiza que bajo la regla Brady, el Ministerio Público está obligado a entregarle a la defensa de todo acusado, antes de un juicio, cualquier información potencialmente exculpatoria y que pueda afectar la severidad del castigo.

En relación a la controversia sobre el historial de salud mental de Pabón Colón, el abogado recalcó que bajo la regla Giglio la fiscalía tiene que entregar a la defensa de un acusado cualquier evidencia o información que podría ser utilizada para cuestionar a un testigo del gobierno.

Sánchez alega que, de haber tenido esa información disponible, el contrainterrogatorio de Pabón Colón hubiera sido distinto.

De acuerdo con Sánchez, esa información era importante para levantar dudas sobre la veracidad del testimonio de Pabón Colón con relación a Marcia Vázquez Rijos, pues el abogado afirmó que la declaración del testigo estrella es la única evidencia presentada en el juicio contra su clienta.

/ Áurea Vázquez Rijos fue declarada culpable en el Tribunal federal de San Juan. (Luis Alcalá Del Olmo)

Vázquez Rijos conspiró para asesinar a su esposo Adam Anhang, de origen canadiense. (Ramón “Tonito” Zayas)

Marcia Vázquez Rijos, hermana de Áurea, también fue declarada culpable por el crimen. (Ramón “Tonito” Zayas)

La coacusada lloró tras el veredicto, precisó el periodista Alex Figueroa para El Nuevo Día. (Ramón “Tonito” Zayas)

José Ferrer Sosa, exnovio de Marcia, recibió un veredicto similar. (Ramón “Tonito” Zayas)

Los implicados fueron esposados instantáneamente. (Ramón “Tonito” Zayas)

El juez Daniel Domínguez no concedió libertad bajo fianza a Marcia y José. (Ramón “Tonito” Zayas)

Domínguez envió a Marcia a una institución psiquiátrica, por el momento. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto aparecen los fiscales Jennifer Hernández y José Ruiz. El próximo martes, 29 de enero de 2019, será la vista para sentencia. (Ramón “Tonito” Zayas)

En la foto aparecen la jefa de la Fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez y el fiscal José Ruiz. Los delitos imputados conllevarían una pena de cadena perpetua. (Ramón “Tonito” Zayas)

Abraham Anhang, padre de la víctima, se mostró complacido con la respuesta de la Fiscalía. (Ramón “Tonito” Zayas)

De igual forma, agradeció el trabajo de la prensa para mantener el caso vivo. (Ramón “Tonito” Zayas)

Insistió que no “fue revelada” a la defensa “ninguna de esas pruebas materiales de cuestionamiento que eran capaces de, en la mente de cualquier jurado razonable, destruir la credibilidad del único testigo contra Marcia presentado por el Ministerio Público para vincularla con la supuesta conspiración de la Sección 1958 (de conspiración)”.

Recordó que al declarar, Pabón Colón dijo al jurado que no tenía ninguna “enfermedad mental” y que no tomaba medicamentos que le daban en prisión. En el informe de apelación, Sánchez plantea que pudieron haber “acusado exitosamente a Pabón...”, pero no se sabe con qué exactamente, pues el documento disponible al público tiene áreas tachadas por estar ligadas a mociones selladas en el tribunal.

“Como mínimo, la supresión de tal evidencia exculpatoria y de (la regla) Giglio perjudicó substancial y materialmente el derecho de Marcia a un juicio justo bajo la Quinta y Sexta Enmienda, así como su derecho a defenderse contra los elementos de la ofensa alegados en su contra”, planteó Sánchez.

También manifestó que “el tribunal se equivocó” en el “manejo la violación intencional y calculada de (las reglas) Brady y Giglio”.

Asimismo, indicó que no se presentó ninguna otra prueba de corroboración sobre la alegada participación de su representada en la conspiración, a diferencia Áurea Vázquez Rijos, “contra quien el Ministerio Público parecía tener un caso circunstancial fuerte, incluyendo evidencia de consciencia de culpa”.

La acusación del Gran Jurado alegó que las hermanas Vázquez Rijos y el entonces novio de Marcia, José Ferrer Sosa, conspiraron ofreciéndole dinero a Pabón Colón para que asesinara a Anhagn. La teoría de la fiscalía es que planificaron el asesinato para que Áurea Vázquez Rijos recibiera millones de dólares en herencia, como viuda de Anhang.

Los tres fueron sentenciados a cadena perpetua, después de que fueran encontrados culpables por un jurado en octubre de 2018.

El abogado recordó que, según el pliego acusatorio, Pabón Colón declaró ante un Gran Jurado que Marcia Vázquez Rijos estuvo presente en una primera reunión entre los acusados, en la que supuestamente se habló de “darle una paliza” a Anhang.

Resaltó que en ese momento Pabón Colón no mencionó a Marcia cuando declaró que en una segunda reunión con Áurea Vázquez Rijos y Ferrer Sosa se habló sobre el asesinato del empresario canadiense.

En la apelación, Sánchez denunció que, durante el juicio, el Ministerio Público “enmendó constructivamente” el pliego acusatorio con un cambio en el testimonio de Pabón Colón y los argumentos finales de la fiscalía.

Sánchez indicó que en el día 14 del juicio, de forma “sorpresivamente injusta”, Pabón Colón cambió su versión y declaró que Marcia Vázquez Rijos sí estuvo en la segunda reunión, en la que supuestamente se habló del asesinato.

“Estas variaciones perjudiciales destruyeron la defensa presentada por Marcia y socavaron la credibilidad de su defensa e incluso de sus abogados porque la teoría de la defensa, basada en las alegaciones de la acusación, fue luego refutada por Pabón en el juicio”, argumentó Sánchez.

“El perjuicio causado por esta variación es sustancial, ya que cualquier miembro del jurado razonable habría concluido que los abogados de Marcia eran mentirosos o incompetentes o ambos, y no tenían una defensa que presentar, lo que se reflejó negativamente en Marcia”, afirmó.

Ante estos planteamientos, Sánchez solicitó al tribunal apelativo federal en Boston que le conceda la “oportunidad de presentar oralmente sus argumentos en apoyo de una absolución, nuevo juicio o resentencia”.

El informe de apelación de Marcia Vázquez Rijos surge una semana después de que su hermana presentara sus alegaciones de errores durante el juicio.

La defensa de Ferrer Sosa tiene hasta el 27 de octubre para presentar sus argumentos de apelación.