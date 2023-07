La tercera semana del juicio por el asesinato de Keishla Rodríguez arrancó esta mañana con el abogado de Félix Verdejo Sánchez, Jason González Delgado, interrogando a Ricardo Cádiz Martínez, hermano del coacusado, y dirigiendo preguntas a identificar inconsistencias en sus declaraciones.

Ante el cuestionamiento del licenciado, el vigésimo quinto testigo del Ministerio Público admitió haber mentido a los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en las primeras entrevistas que le hicieron. En ese momento, abril de 2021, había dicho que destruyó dos teléfonos, un iPhone y un Android. Sin embargo, los teléfonos fueron confiscados por las autoridades en un operativo que condujeron luego, en Estados Unidos.

Otro de los momentos en que Cádiz Martínez supuestamente se contradijo fue cuando aseguró que vio al suegro de Verdejo Sánchez, Miguel Santiago Laiz, entregar dinero en efectivo al abogado Edwin Prado. Luego de la afirmación, admitió que “dándoselo en la mano no lo vi”.

En aquel momento, Prado se habría reunido, por separado, con Santiago Laiz y con Eliz Marie Santiago Sierra -exesposa de Verdejo Sánchez-, así como con los hermanos Cádiz Martínez. “Estaba mi hermano (Luis) reunido con el FBI, yo estaba afuera; y Eliz y Miguel aparte”, dijo el testigo.

El pasado viernes, Ricardo testificó que, en medio de su desesperación por ayudar a su hermano, había ofrecido al licenciado Prado pagarle por sus servicios con dinero o con cocaína. A preguntas de González Delgado, el testigo reafirmó su respuesta, pero dijo que nunca le llegó a pagar por sus breves servicios, que incluyeron representarlo al momento de su primera entrevista con el FBI. “Él no me dijo ni sí ni no. La idea de esto era ayudar a mi hermano”, indicó.

Ante la objeción del fiscal Jonathan Gottfried, el juez no permitió que el abogado González Delgado cuestionara por qué el suegro de Verdejo Sánchez le estaba pagando la defensa “del asesino de Keishla Rodríguez”. El juez instruyó en ese momento al jurado a no tomar en cuenta la pregunta.

Luego, González Degado continuó haciendo preguntas para comparar el testimonio del testigo con las notas de los agentes del FBI y los fiscales Gottfried y Jeanette Collazo. Con frecuencia, Cádiz Martínez contestaba “no sé” y “no recuerdo”.

Asimismo, confirmó que salió de Puerto Rico, el 5 de junio de 2021, porque en la calle sabían que era amigo de Verdejo Sánchez y, días previos, se estaba rumorando que el exboxeador estaba involucrado en el feminicidio. También dijo que “entregué a mi hermano”, luego de que este le confesara “que él y Félix le habían hecho eso a Keishla”, el 30 de abril de 2021, y luego de ver en la televisión que apareció el carro de la víctima en Canóvanas.

“Solo quiero que se sepa la verdad”, aseguró Ricardo tras establecer que no espera nada de la fiscalía y que entiende que la decisión de la sentencia corresponde al juez.

Antes de reiniciar el contrainterrogatorio, el juez Pedro Delgado Hernández excusó al jurado 6 y al jurado alterno 1, pero no se especificaron las razones detrás de la determinación. La composición del grupo, que deberá determinar unánimemente un veredicto sobre los cargos imputados a Verdejo Sánchez, permanece compuesto por tres mujeres y nueve hombres.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo (carjacking) que resultó en la muerte de una persona, por un secuestro que resultó en una muerte y por el asesinato de una persona que no había nacido, ya que Rodríguez Ortiz tenía un mes de embarazo. También fue acusado por la portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

El gran jurado acusó, además, a Luis Cádiz Martínez, quien alegó haber sido cómplice de Verdejo Sánchez, y admitió culpa en noviembre, tras alcanzar un acuerdo con la fiscalía.