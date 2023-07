La segunda semana del juicio contra Félix Verdejo Sánchez, quien enfrenta cargos por delitos que llevaron a la muerte de Keishla Marlen Rodríguez Ortiz en hechos que ocurrieron el 29 de abril de 2021, continuó en el Tribunal Federal en Hato Rey con la revelación de nuevos detalles del atroz crimen.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos por robo a mano armada de un vehículo (carjacking) que resultó en la muerte de una persona, por un secuestro que resultó en una muerte y por el asesinato de una persona que no había nacido, ya que Rodríguez Ortiz tenía un mes de gestación. También fue acusado por la portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.

En esta segunda semana, los fiscales Jeanette Collazo y Jonathan Gottfried llamaron a testificar al agente del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) Manuel Colón Ruiz, a la expareja de Verdejo Sánchez, Eliz Marie Santiago Sierra, al igual que al entrenador del púgil, Cruz Manuel “Pensa” García Figueroa; a la patóloga forense Rosa Rodríguez Castillo; el analista de ciberseguridad Joseph Soeka; el gerente de servicio al cliente de AutoExpreso, Héctor González Acevedo; a Amanda Anaís Colón Nieves, quien sostuvo una supuesta relación con el acusado; y a Ricardo Cádiz Martínez, hermano de Luis Antonio Cádiz Martínez, presunto cómplice de Verdejo Sánchez, y quien ya se declaró culpable por cargos relacionados con la muerte de Rodríguez Ortiz.

A continuación les presentamos los cinco momentos clave de la segunda semana del juicio federal contra Verdejo Sánchez:

1. Presentan fotos del cuerpo de Rodríguez Ortiz

Durante la sesión del pasado lunes, Gottfried presentó las fotos tomadas por Colón Ruiz del cuerpo de la mujer de 27 años que fue reportada como desaparecida el 29 de abril de 2021 y que fue encontrada el 1 de mayo en la laguna San José. Colón Ruiz describió, una a una, las fotos tomadas y que mostraban que Rodríguez Ortiz fue atada desde el cuello hasta los pies.

El momento fue difícil para el padre y el hermano de Rodríguez Ortiz, José Antonio Rodríguez y Jonathan Román Ortiz, respectivamente, quienes salieron de la sala del juez de distrito, Pedro Delgado Hernández, mientras Colón Ruiz testificaba.

Acto seguido, el Negociado de la Policía ejecutó una orden de allanamiento para ocupar la guagua Dodge Durango color negra y propiedad de Verdejo Sánchez, al tiempo que le ocuparon dos armas de fuego, cargadores y municiones.

Más temprano en la sesión, la Fiscalía federal introdujo una serie de mensajes de WhatsApp entre Verdejo Sánchez y Santiago Sierra en la que el atleta le suplicó que lo perdonara tras Santiago Sierra enterarse de múltiples infidelidades. En uno de los mensajes, Verdejo Sánchez escribió que “jamás en mi vida estaría con ella. Eliz, en serio”, en referencia a Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada al momento de ser asesinada.

Dicha evidencia fue recolectada por el perito en extracción de evidencia digital de Homeland Security Investigations (HSI), Ricardo Díaz Torres.

Por su parte, García Figueroa, entrenador de Verdejo Sánchez, testificó que el atleta podía nadar hasta por una hora, esto para establecer la posibilidad de que Verdejo Sánchez se haya lanzado desde el puente Teodoro Moscoso, que atraviesa la laguna San José, para posicionar el cuerpo de Rodríguez Ortiz debajo de la vía de rodaje luego de que no se hundiera, como esperaba.

García Figueroa añadió que entrenó a Verdejo Sánchez el día de los hechos en el Parque Central en Santurce.

2. Patóloga forense revela la causa de muerte de Rodríguez Ortiz

En el sexto día del juicio, el pasado martes, Rodríguez Castillo testificó sobre la causa de muerte de Rodríguez Ortiz, que incluyó trauma físico, ahogamiento y sustancias ilegales que le fueron inyectadas.

La doctora indicó que Rodríguez Ortiz murió por una combinación de trauma facial y por las sustancias xilazina y fentanilo que, presuntamente, le fueron inyectadas antes de ser lanzada a la laguna San José. Rodríguez Castillo calificó la muerte de la joven como un homicidio.

Del mismo modo, Rodríguez Castillo testificó que preservaron el embrión, puesto que Rodríguez Ortiz tenía entre tres a seis semanas de embarazo al momento de su muerte. También se mostraron al jurado, compuesto por nueve hombres y tres mujeres, fotos del bloque de cemento utilizado para propiciar que el cuerpo se hundiera.

3. Presentan comunicaciones entre Verdejo Sánchez y Luis Cádiz Martínez

Durante el séptimo día del juicio, la Fiscalía federal presentó mensajes de texto intercambiados entre Verdejo Sánchez y Luis Cádiz Martínez el 29 de abril de 2021, día en que, presuntamente, asesinaron a Rodríguez Ortiz.

Soeka, analista del laboratorio de ciberseguridad del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, testificó que la primera comunicación fue a las 6:45 a.m., cuando el acusado escribió “saliendo para donde ti titán”. La próxima comunicación se produjo a las 4:37 p.m., cuando Cádiz Martínez envió tres emojis: un corazón negro, una gota de sangre y unas manos rezando. A lo que el exboxeador contesta, a las 4:38 p.m., dos emoticones: un beso y un corazón rojo.

También, en la sala tres del Tribunal Federal en San Juan, se presentaron intercambios que ambos sostuvieron desde dos días antes del crimen, el 27 de abril de 2021, y que se centraban en la coordinación para verse.

Más temprano, se presentaron intercambios de mensajes de texto entre Verdejo Sánchez y la víctima, que se extendían desde el 24 hasta el 27 de abril de 2021. En la mayoría de las comunicaciones, ambos estaba constantemente reclamándose. Se enseñaron mensajes en los que el acusado le profería insultos con frecuencia, pero también le llamaba “mi amor” y “preciosa”.

Verdejo Sánchez le reclamó porque, supuestamente, Rodríguez Ortiz había elegido a un “viejo” sobre él. “Me rechazaste por estar con él”, escribió Verdejo, el 25 de abril de 2021, según la evidencia en sala. Mientras que la mujer le indicó: “eres imposible para mí”. Además, ese día, conversaron sobre cambios en el ciclo menstrual de la víctima.

Durante el contrainterrogatorio, la abogada de defensa, Gabriela José Cintrón, intentó sembrar dudas sobre si el ADN del embrión era compatible con el de Verdejo Sánchez. El acusado también es representado por el abogado Jason González. Estas preguntas se dieron durante el contrainterrogatorio a la patóloga forense Rodríguez Castillo.

4. Establecen que la guagua de Verdejo Sánchez pasó tres veces por el puente Teodoro Moscoso el día de los hechos

Mientras, el octavo día del juicio comenzó con el testimonio de González Acevedo, empleado de AutoExpreso, quien dijo que la guagua Dodge Durango de Verdejo Sánchez pasó en tres ocasiones por el peaje del puente Teodoro Moscoso el 29 de abril de 2021, día en que Rodríguez Ortiz fue asesinada.

El vehículo fue captado por las cámaras del peaje pasando a las 8:41 a.m., a las 9:06 a.m. y a las 9:31 a.m., en dirección del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín hacia Río Piedras. González Acevedo añadió que el vehículo fue multado porque pasó por el peaje sin contar con balance para cubrir las cuotas.

También testificó Junior Francisco Zavala Torres, amigo de Verdejo Sánchez y cuñado de Rodríguez Ortiz. El hombre relató que recibió varias llamadas del acusado desde un teléfono que no tenía registrado, el 29 de abril y el 2 de mayo. En una tercera llamada que grabó, Verdejo Sánchez le admitió que había pasado por el puente Teodoro Moscoso y que había quedado en verse con Rodríguez Ortiz el 29 de abril.

Por su parte, Santiago Sierra expandió sobre los mensajes que intercambió con Verdejo Sánchez por WhatsApp.

Por último, Colón Nieves relató que sostuvo una relación de cuatro años con Verdejo Sánchez en la que experimentó presuntas agresiones físicas y humillaciones por parte del acusado. Narró, además, que tras quedar embarazada de Verdejo Sánchez, el hombre la convenció de someterse a un aborto.

5. Luis Cádiz Martínez le confesó a su hermano que “él y Félix habían matado a alguien”

En la sesión judicial del viernes, Ricardo Cádiz Martínez, hermano de Luis Cádiz Martínez, testificó que el hombre le confesó que “él y Félix habían matado a alguien”, al tiempo que detalló que Verdejo Sánchez le solicitó pastillas para abortar y que también vendieron “kilos de cocaína” en, al menos, tres ocasiones durante la pandemia.

Sobre la presunta confesión de su hermano, Ricardo Cádiz Martínez explicó que, durante una conversación el 30 de abril de 2021, en el apartamento que compartían en el residencial Luis Llorens Torres, su hermano vio, en la televisión, que la Policía había encontrado en Canóvanas la Kia Forte propiedad de Rodríguez Ortiz.

“Nos miramos fijo y él abrió los ojos”, recordó sobre el momento en que ambos reconocieron el vehículo que aparecía en la pantalla, pues lo habían llevado a ese preciso lugar durante la mañana del día anterior, el 29 de abril de 2021.

A preguntas del fiscal Jonathan Gottfried, Ricardo explicó que había acompañado a su hermano a ese municipio, pues le dijo que debía llevar el carro a un cliente de su “car wash” en el residencial y no tenía cómo regresar.

Antes de irse rumbo a Canóvanas -Luis en el Kia Forte gris y Ricardo en un Lexus negro que conducía un amigo suyo que no fue identificado en sala-, el vigésimo quinto testigo del Ministerio Público en el juicio aseguró que vio a Verdejo Sánchez en su guagua Dodge Durango en el residencial.

Sobre las pastillas para abortar, Ricardo Cádiz Martínez dijo que recibió una llamada de Verdejo Sánchez el 27 de abril en la que le hizo el pedido. El hombre le indicó que si la persona quería abortar de verdad, que se las conseguía, pero que si no lo deseaba, que no se las daría.

Por último, Ricardo Cádiz Martínez relató que condujo al menos tres transacciones para vender kilos de cocaína provistos por Verdejo Sánchez.

“Me entró una llamada de un amigo, (y) Félix estaba al lado mío. Cuando colgué le pregunté (a Verdejo Sánchez) si (conocía a) alguien que me pudiera conseguir (cocaína). Él me dijo que sí”, dijo sobre la primera vez que hicieron una transacción de drogas. “Al otro día (Verdejo) llegó con el kilo e hicimos la venta”.

El comprador, dijo Ricardo, pagó $24,000, de los que obtuvo $500 y los restantes $23,500 fueron para Verdejo Sánchez. Esto se repitió en, al menos, tres ocasiones, según el testigo, quien habría vendido drogas anteriormente en su adolescencia, “pero no kilos así”.

“El amigo llegaba, me entregaba el dinero y Félix esperaba en la guagua”, explicó sobre sus roles en las transacciones, para las que se comunicaban por teléfonos prepagados que cambiaban mensualmente.

Con información de la periodista Valeria María Torres Nieves.