Durante el noveno día del juicio contra Félix Verdejo Sánchez, su exesposa, Eliz Marie Santiago Sierra afirmó que el acusado por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz no durmió en su casa el día del feminicidio.

A preguntas de la fiscal Jeanette Collazo, en la sala tres del Tribunal Federal en San Juan, la joven de 28 años dijo que desconocía donde había pernoctado el exboxeador en la noche del jueves 29 al viernes 30 de abril de 2021.

Verdejo Sánchez habría salido del apartamento en el que convivía con la madre de su hija entre 7:00 y 8:00 de la noche, luego de recibir una llamada de los agentes del Cuartel General de la Policía de Puerto Rico por una citación que tendría la mañana siguiente. En ese momento “se fue a hablar con sus abogados”.

Santiago Sierra explicó que decidió terminar la relación con Verdejo Sánchez, el lunes, 26 de abril de 2021, pero le había permitido quedarse en la casa dado a que el exboxeador alegaba que no tenía a donde ir.

“El viernes 30 de abril él llegó a casa temprano para buscar ropa para irse a su entrevista al Cuartel General”, aseguró sobre la próxima vez que vio al acusado.

Ese día, la mujer se quedó en su casa porque ya el caso era público en la prensa y medios sociales.

De hecho, dijo que fue a la oficina del licenciado Edwin Prado, en mayo 2021, porque una de sus empleadas la estaba ayudando a conseguir servicios de asistencia a víctimas, dado a que tenía miedo “porque estaba recibiendo múltiples amenazas” contra ella y su hija, a quienes, dijo, les desearon la muerte.

La última vez que Santiago Sierra tuvo una conversación con Verdejo Sánchez, previo a su arresto, fue en una llamada en conferencia con el acusado y su madre. “La mamá me llamó en ‘three line’ y él me pidió que lo perdonara, por dejarme sola con (la hija de ambos), que no me merecía eso. Él me dijo que se iba a entregar. Yo le pregunté por que se iba a entregar si me había dicho que no hizo nada”.

La joven agregó que ha sostenido comunicación para que su hija hable con Verdejo Sánchez a través de llamadas desde el Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo, donde el acusado permanece bajo custodia.

En la sesión de la mañana, también transcurrió el contrainterrogatorio a Santiago Sierra -la vigésima tercera testigo del Ministerio Público-, en el que se volvieron a traer a colación las infidelidades de Verdejo Sánchez.

A preguntas de la licenciada Gabriela Cintrón Colón, Santiago Sierra admitió que había clonado el teléfono de Verdejo Sánchez, en dos o tres ocasiones, para ver los mensajes de texto que intercambiaba el exboxeador. Además, se hizo referencia a dos ocasiones en las que la mujer confrontó a dos personas con las que el exatleta le fue infiel. Asimismo, se intentó establecer que Verdejo Sánchez no era violento ni agresivo en su relación.

De otra parte, la abogada preguntó si la mujer conducía la guagua Dodge Durango, color negra, de Verdejo Sánchez, que fue captada pasando en tres ocasiones la mañana del 29 de abril de 2021 por el puente Teodoro Moscoso. Aunque dijo que la había manejado, afirmó que el día del crimen no guió el vehículo.

El juicio contra Verdejo Sánchez comenzó el pasado 20 de junio de 2023, con la selección de tres mujeres y nueve hombres como parte del jurado que evalúa la prueba que desfilará en sala, que ha incluido el testimonio de más de 20 personas, como la madre y la hermana de la víctima, así como agentes que investigaron el crimen.

Verdejo Sánchez enfrenta cargos federales por robo a mano armada de un vehículo (“carjacking”) que resultó en la muerte de una persona; por un secuestro que resultó en una muerte y por el asesinato de una persona que no había nacido, ya que Rodríguez Ortiz tenía un mes de embarazo. También fue acusado por la portación de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.