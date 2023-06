El decimotercer testigo del Ministerio Público en el juicio federal contra Félix Verdejo Sánchez fue el gerente de servicio al cliente de AutoExpreso, Héctor González Acevedo, quien confirmó hoy que la guagua Dodge Durango, color negra, con tablilla IVG-226, del exboxeador pasó en tres ocasiones por el puente Teodoro Moscoso la mañana del 29 de abril de 2021, el día del asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz.

El vehículo fue captado pasando por la mencionada vía a las 8:41 a.m., 9:06 a.m. y 9:31 a.m., en dirección del Aeropuerto Luis Muñoz Marín a Río Piedras.

Todas las veces, la parte posterior de la guagua fue registrada y fotografiada por el sistema Violation Processing System (VPS), que captura la información de los vehículos que pasan sin balance por el peaje, cuyo costo, en ese momento, ascendía a $3.65 por viaje. Los registros, que se realizan para el proceso de multas, fueron introducidos como las evidencias 115, 115 y 117 de la fiscalía.

“El vehículo pasó sin balance”, dijo en tres ocasiones González Acevedo, quien era supervisor del área de multas en abril de 2021, a preguntas de la fiscal Jeanette Collazo.

Desde 2017, Verdejo Sánchez tenía un contrato de uso de la guagua Durango -que fue ocupada por la Policía en la madrugada del 2 de mayo de 2021- como parte de un intercambio en el que era imagen de la marca Dodge, según testificó ayer, miércoles, Ricardo García, director general de FCA Caribbean, empresa que distribuye la marca automovilística en Puerto Rico. Ese contrato, firmado el 18 de enero de 2017, establecía que el único conductor autorizado del vehículo era Verdejo Sánchez.

Luego, pasó a testificar la agente especial del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) Whitney Blakenship, quien diligenció, entre el 6 y 7 de mayo de 2021, unas peticiones para obtener pietajes de cámaras de seguridad de cuatro establecimientos aledaños al residencial Villa Esperanza -donde vivía Rodríguez Ortiz- y en la avenida Isla Verde, en Carolina.

Comienza testimonio del primo del acusado

El vigésimo primer testigo de la fiscalía fue Junior Francisco “Macho” Zavala Torres, quien, aunque, se hacía llamar como primo de Verdejo Sánchez, no tiene vínculo sanguíneo con el acusado. Zavala Torres también era cuñado de la víctima.

En su declaración bajo juramento, el hombre de 29 años, confirmó varios relatos que había adelantado la hermana de Keishla y esposa de Zavala Torres, Bereliz Rodríguez Ortiz, al prestar testimonio en el juicio, el pasado 22 junio de 2023. Entre esas cosas, está que tuvo dos llamadas con Verdejo Sánchez desde la desaparición de Keishla, una el 29 de abril de 2021 y otra el 2 de mayo de 2021.

Sobre la última llamada, explicó que se dio cuando la familia llegaba a la funeraria, el día después de que se encontrara el cuerpo de la víctima flotando en la laguna San José. El testigo relató que Verdejo Sánchez le había llamado de un número que no tenía registrado, pero supo que era el expúgil porque reconoció su voz.

Zavala Torres afirmó que le colgó a Verdejo Sánchez en dos ocasiones alegando que “estaba ocupado”.

“Entendía que la llamada era imprudente porque la persona que estaba guiando (José Antonio Rodríguez) había perdido a una hija, la persona que estaba de pasajera (Bereliz) había perdido a su hermana. A mi entender, el sospechoso estaba llamando y no creí prudente tener una conversación con él en ese momento”, afirmó ante las preguntas de la fiscal Collazo.

En ese momento, además, contactó a la “oficial Omayra”, quien le pidió que le dijera lo que hablara con Verdejo Sánchez. Entonces, Zavala Torres le indicó que grabaría la llamada. La grabación de la llamada, que fue introducida como evidencia durante el tercer día del juicio, detallaba que el acusado afirmó que había pasado por el puente Teodoro Moscoso y que había quedado en verse con Keishla la mañana del 29 de abril de 2021.

“Cuando colgué, lo primero que le dije a Bereliz es que él me estaba mintiendo, yo lo conozco”, puntualizó el testigo. “Él es una persona que conozco hace 25 años. Diría que lo conozco como la palma de mi mano. Estaba mintiendo”.

Zavala Torres también describió como “tóxica” la relación entre Verdejo Sánchez y Rodríguez Ortiz. “La trataba como una perra, esa era su manera de hablarse”, verbalizó. En ese momento, el padre de la víctima salió molesto de la sala tres del Tribunal Federal en San Juan.

Asimismo, relató la última vez que vio a Keishla, en la mañana del 28 de abril de 2021, cuando le comunicó que estaba embarazada.

“Estábamos contentos, feliz por ella”, dijo sobre su reacción a la noticia. “Porque ella iba a ser madre y el padre era Félix Verdejo, mi compadre, mi primo”, agregó.