Ramón Julbe-Rosa podría enfrentar una pena máxima de 30 años de prisión tras declararse culpable ante el juez federal Marcos E. López de 12 cargos. Entre ellos, mercadear medicamentos no aprobados por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) y por fraude al Medicare y Seguro Social, informó William Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

El acusado recibió unos $79,000 dólares del Beneficio del Seguro por Discapacidad del Seguro Social mientras trabajaba, y $47,000 de Medicare.

“Este individuo participó en una actividad laboral fraudulenta y lucrativa mientras recibía indebidamente beneficios por discapacidad del Seguro Social. La declaración de culpabilidad de hoy demuestra que mi oficina seguirá responsabilizando a quienes defraudan a la Administración del Seguro Social (SSA)”, dijo Gail S. Ennis, Inspectora General de la SSA.

También se declaró culpable de un cargo de fraude contra el Departamento de Asuntos de Veteranos por recibir beneficios por desempleo, y otro cargo de fraude por mentir al solicitar un Préstamo por Desastre de la SBA para reparar su hogar, en Morovis, luego de los daños causados por el huracán María en el 2017, cuando esa no era su residencia principal. A raíz de eso, el demandado recibió $50,000 de la SBA.

“La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos y los socios de las fuerzas del orden público federales permanecen atentos en nuestra búsqueda para identificar a las personas corruptas que, mediante el engaño y el fraude, intentan beneficiarse ilegalmente de los fondos federales, privando a otros ciudadanos respetuosos de la ley de los beneficios de salud, discapacidad y asistencia de emergencia que tanto necesitan. Nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de llevar ante la justicia a personas sin escrúpulos que ilegalmente buscan ganancias financieras personales”, dijo el fiscal federal Muldrow.

Además, a través de un sitio web el acusado promovía y vendía productos como “aceite de guanabana” para tratar condiciones médicas graves, como cáncer y diabetes, sin la aprobación de la FDA. Julbe-Rosa vendió al menos $341,242.26 en medicamentos nuevos no aprobados.

“El proceso de aprobación de medicamentos de la FDA garantiza que los pacientes reciban productos seguros y efectivos. No se tolerará evadir la autoridad de la FDA y vender medicamentos no aprobados a consumidores vulnerables”, dijo el agente especial a cargo Justin C. Fielder, de la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA, Oficina local de Miami.

De acuerdo con un comunicado de prensa, Julbe-Rosa hará la restitución de la siguiente manera: $57,552.00 para la Administración del Seguro Social; $118,943.94 para el Departamento de Asuntos de Veteranos de EE. UU.; $47,002.10 para el Programa de Medicare y $47,443.94 para la Administración de Pequeñas Empresas; por un monto total de $270,941.98.

“La OIG sigue comprometida con salvaguardar los programas de la SBA diseñados para proporcionar fondos vitales a las víctimas de desastres”, dijo Amaleka McCall-Brathwaite, agente especial a cargo de la SBA OIG. “OIG sigue comprometida con erradicar a los malos actores y proteger la integridad de los programas de la SBA. Quiero agradecer a la Oficina del Fiscal Federal y a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por su dedicación y búsqueda de la justicia”.

La fiscal federal Vanessa D. Bonano de la Administración del Seguro Social está procesando el caso para que un juez del tribunal federal determine la sentencia.