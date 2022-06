El veterano de guerra imputado de asesinar a su padre la noche del pasado domingo será ingresado a prisión, luego que una jueza del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo encontrara causa para arresto en su contra por asesinato en primer grado y dos cargos de violaciones a la Ley de Armas, informó el Negociado de la Policía.

Según las investigaciones de las autoridades, Christian González Martell, de 39 años, llegó hasta la residencia de su padre, Herminio González Maldonado, de 66 años, en el barrio Hato Viejo de Arecibo.

Allí habría atropellado a su progenitor con un vehículo Suzuki Aerio y, posteriormente, utilizando un cuchillo, le habría ocasionado varias heridas punzantes que le causaron la muerte en el acto.

En el incidente, el imputado resultó con una herida abierta en el labio superior derecho, por lo que tuvo que recibir asistencia en una institución hospitalaria de la zona.

La juez Cyndia Irizarry Casiano le fijo en la noche de hoy, martes, una fianza de $300,000, que no fue prestada. La vista preliminar fue pautada para el próximo 14 de junio.

González Martell fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón.

Christian González Martell fue ingresado al Complejo Correccional de Bayamón. (Suministrada)

Tras los hechos, la madre del imputado, Romy Martell, le reveló a la prensa que su hijo le habría confesado el crimen en una llamada telefónica.

“Yo estaba viendo televisión y me llamó como a las 10:00 menos diez, y me dijo: ‘Mami, maté a papi’. Yo le digo: ‘No digas eso’. Y me dijo: ‘Sí, mami, maté a papi, ya se fue’. Creo que le dio un beso a él y todo”, narró.

De acuerdo a la progenitora, padre e hijo habrían compartido durante el día, antes del incidente.

La mujer también contó que su hijo es paciente de salud metal y tomaba medicamentos por sus condiciones asociadas al trastorno de estrés postraumático, “porque estuvo en la guerra de Irak dos veces”.

Asimismo, sostuvo que el hombre había llegado recientemente a Puerto Rico desde Carolina del Norte y que había buscado tratamiento en el Hospital de Veteranos. No obstante, según Martell, no había sido atendido presencialmente por las restricciones de la pandemia de COVID-19.

La pesquisa fue realizada por el agente Ismael Ferrer Vargas, de la División de Homicidios del Cuerpo Investigaciones Criminales de Arecibo. El fiscal del caso es Alberto Cruz Ruiz.