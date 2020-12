Jensen Medina Cardona, acusado de asesinar a Arellys Mercado Ríos, salió ayer de la cárcel tras una orden del tribunal de Fajardo, por lo que ahora está en la casa de su padre con grillete electrónico, confirmó su abogado, Jorge Gordon Menéndez

“Estará bajo total lockdown en la residencia que, ciertamente, tiene que estar la de su tercer custodio que es su señor padre”, afirmó Gordon Menéndez en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

La orden fue emitida por la jueza Irmarie Colón Massó tras una moción urgente que solicitaba enmiendas al auto de prisión emitido el 23 de agosto de 2019 por la togada Vanessa Sánchez. Según la orden judicial emitida por Colón Massó, se enmendó el auto de prisión provisional enmendada y emitido conforme a lo ordenado por el Tribunal Supremo en su resolución del pasado 4 de diciembre.

El auto de prisión en cuestión era de una fianza que ascendía a $1,150,000 y por la que Medina Cardona quedó sumariado.

Sin embargo, en diciembre del 2019, el Tribunal de Apelaciones revocó el aumento de fianza de $1,500,000 a $300,000 a Medina Cardona por lo que Justicia acudió al Supremo en un intento por revertir la decisión.

No fue hasta el pasado 10 de marzo cuando el Supremo declaró no ha lugar la petición de aumento de fianza contra Medina Cardona que fue solicitada por el Departamento de Justicia.

Luego en julio Justicia volvió en alzada para solicitar la reconsideración, pero el pleno del Supremo, según Gordón Menéndez, en una decisión de 6 a 3 declaró no ha lugar la moción de reconsideración y ordenó que Justicia se atendiera a lo resuelto. La resolución se notificó el pasado 16 de diciembre.

“Ante ello, la defensa recurre al tribunal de primera instancia en Fajardo solicitándole al tribunal que enmendara el auto de prisión que había emitido la jueza que aumentó la fianza, porque como él ingresa con ese auto de prisión con una fianza millonaria no había otra forma de que él pudiera salir. El tribunal le dio 24 horas al ministerio público para que se expresara. [...] El Ministerio Público no se expresó. Habiendo vencido el período de 24 horas dado al Ministerio Público el tribunal no tenía otra alternativa que ordenar la excarcelación”, explicó el abogado.

De acuerdo con la documentación provista por la Administración de los Tribunales, la empresa fiadora lo es Allegheny Casualty Company, con oficinas en la avenida Ponce de León. Medina Cardona prestó un total de $30,000, o el 10 por ciento de la fianza original de $300,000 emitida por la jueza Sánchez del Tribunal de Fajardo el 21 de agosto de 2019.

La próxima etapa en este caso será la celebración de una vista de status el próximo 14 de enero para luego continuar el juicio.

En medio de pugnas legales entre la defensa y el Ministerio Público, el juicio técnicamente comenzó el pasado 14 de enero, cuando se sentó a testificar la prima hermana la víctima, quien es una agente federal y fue quien la familia escogió para que identificara el cuerpo en el Instituto de Ciencias Forenses.

El Tribunal de Apelaciones ordenó, el 25 de agosto, la paralización del juicio en contra de Medina Cardona en respuesta al recurso de certiorari presentado por la defensa para retar la decisión del Tribunal de Primera Instancia de negarle al acusado la restitución de juicio por jurado.

Mientras, el Supremo decidió, el 10 de noviembre, que los fiscales podrán usar en el juicio la foto con la que un testigo identificó a Medina Cardona como el alegado asesino de Mercado Ríos al declarar no ha lugar una petición de reconsideración de la defensa.

El Supremo también dejó claro que este asunto no se volverá a atender, después de dos intentos de que se reconsiderara la decisión de que la identificación es válida.

Desde la etapa de vista preliminar, la defensa de Medina Cardona ha intentado impugnar en varias ocasiones el proceso de identificación del acusado por parte del testigo.

Finalmente, el Tribunal de Apelaciones decidió, el 18 de noviembre, que la petición de Medina Cardona de que se le reinstalara el derecho a un juicio por jurado queda en manos de la jueza que lleva el juicio, Gema González.

El panel de jueces integrado por Abelardo Bermúdez Torres, Ivelisse Domínguez Irizarry y Monsita Rivera Marchand argumentaron que Medina Cardona había renunciado válidamente a su juicio por jurado, por lo que “no puede exigir” que se reinstale el mismo vía derecho ante el Tribunal de Apelaciones.

Por tanto, el tribunal indicó que la controversia regresará al Tribunal de Primera Instancia, donde la jueza Gema González podría decidir finalmente si el juicio será por derecho o por jurado bajo estricta “discreción judicial”.

El asesinato de Mercado Ríos se remonta a agosto de 2019, cuando recibió un disparo en el cuello luego de una discusión en Villa Marina Boulevard en Fajardo.

Medina Cardona, de 34 años, quien también se encontraba en la marina de Fajardo, según la fiscalía, está acusado por supuestamente halar el gatillo contra Mercado Ríos luego de una discusión por un teléfono celular.

El Ministerio Público en este caso lo componen los fiscales Eduardo Beale, Jaime Perea y Dianette Aymat.

Medina Cardona enfrenta cargos por asesinato en primer grado y dos violaciones a la Ley de Armas, por los que se declaró no culpable.