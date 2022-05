El convicto Jensen Medina Cardona no tendrá que enfrentar, por ahora, un nuevo juicio por alegadamente poseer y utilizar un teléfono celular en la cárcel, determinó hoy, jueves, la jueza Sariely Rosado Fernández, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón.

Inmediatamente, el Ministerio Público indicó que iría a una vista preliminar en alzada, que quedó pautada para el próximo 7 de junio, a las 9:00 de la mañana.

El culpable del asesinato de Arellys Mercado Ríos se encuentra ingresado en la sección de máxima seguridad en el anexo 292 de la institución de Bayamón cumpliendo 129 años luego de la sentencia dictada el pasado 11 de enero por la jueza Gema González Rodríguez, del Tribunal de Fajardo, por los hechos ocurridos el 18 de agosto de 2019 en Villa Marina Boulevard, en Fajardo.

Según Homero Rivera Cruz, un oficial de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, mientras realizaba la noche del pasado 1 de abril una ronda de control por el edificio 8, vio a Medina Cardona, a eso de las 9:30 p.m., que tenía “un artefacto oscuro en su mano y se lo lleva a su oreja”.

Al percatarse del “comportamiento no común”, acudió inmediatamente a su supervisor, quien le ordenó a inspeccionar la celda junto a su compañero Noé Pagán. Una vez allí, el testigo aseguró haberle visto al confinado “un teléfono celular color azul en la mano derecha” y, tras hacer caso omiso para que se lo entregara, Medina Cardona “procede a la ducha de su celda y lo arroja por la ventana”.

“Salgo a los predios y veo el teléfono frente a la ventana, prendido. En el suelo, justamente en su ventana. Un teléfono pequeño, como tres por dos pulgadas... Estaba la pantalla prendida, con un fondo de imagen y una llamada”, declaró Rivera Cruz.

No obstante, la declaración del oficial de custodia, quien lleva dos años y medio en la institución, fue duramente cuestionada por el abogado de Medina Cardona, Jorge Gordon Menéndez. Incluso, llegó a lograr que el testigo se contradijera en varias ocasiones.

El licenciado le preguntó en un sinnúmero de ocasiones las razones por las cuales su declaración jurada —realizada el pasado 5 de abril, cuatro días después de los alegados hechos— no contenía detalles cruciales como: la iluminación en la zona, la posición en la que se encontraba el recluso, dónde quedaba ubicada la celda de Medina Cardona o la distancia en la que alegaba haber visto el artefacto electrónico, entre otros.

Asimismo, fue confrontado con el informe de la incautación que llenó el día del suceso, donde Rivera Cruz estipuló que, luego de ver que el convicto hubiera tenido un artefacto en su mano, fue a dar una ronda con su compañero antes de dirigirse a su supervisor.

En ocasiones, mientras Gordon Menéndez procedía con el contrainterrogatorio, Medina Cardona le llamaba para comentarle varios aspectos. Además, asentía cuando su abogado realizaba los cuestionamientos.

Posteriormente, a preguntas del Ministerio Público, el testigo sostuvo que se encontraba entre 20 a 30 pies de Medina Cardona cuando le vio por primera vez el artefacto, que el confinado “estaba de frente” y que “nada le obstruía la visibilidad”.

Asimismo, aclaró que la incautación del celular no se reportó como un hallazgo, a pesar de haber sido encontrado fuera de la celda, porque “veo cuando el confinado lo lanza por la ventana y estar seguro de que fue lo que le vi en la mano”.

Tras las preguntas de ambas partes, hubo un silencio. La jueza, un tanto pensativa, procedió a realizarle algunos cuestionamientos al testigo, como la visibilidad en la zona.

“La celda estaba encendida”, respondió Rivera Cruz.

Además, contestó en la afirmativa cuando Rosado Fernández le preguntó si en la institución había cámaras de seguridad que pudieran evidenciar todo lo que sucedió esa noche.

Por otro lado, la jueza le preguntó cómo fue que dos oficiales no pudieron impedir que Medina Cardona lanzara el objeto por la ventana.

“Es que el portón es eléctrico, se tarda. Por eso no nos dio tiempo”, dijo.

También, respondió que “con el estrés y el ajoro” quizás no se pudo “expresar bien al escribir” el primer informe, que no concuerda con lo estipulado en la declaración jurada.

En ese instante, Medina Cardona renegó con la cabeza.

Registros “sin ningún motivo”

Al salir de sala, Gordon Menéndez no precisó si existía alguna animosidad previa entre el testigo y Medina Cardona. No obstante, sí manifestó que el “oficial de custodia ha registrado en al menos dos ocasiones anteriores la celda de él, sin ningún motivo, y no ha encontrado absolutamente nada”.

Sobre la iluminación en la celda, el licenciado dijo tener conocimiento de que la del interior estaba “dañada” y que, posterior a ese suceso, “se ordenó que se arreglara y se repararan las iluminaciones, sobre todo en las celdas de los confinados”.

Por otro lado, reiteró las incongruencias del testimonio de Rivera Cruz.

“Cada vez que se le preguntaba una cosa, no lo había puesto en ninguno de sus dos documentos. Después intenta de añadir más cosas. Además de eso, no describe nada de las posiciones en las que se encuentra cada una de las personas. Y ya vio, al final del día, cómo cambia la posición de la celda de mi cliente, que queda finalmente en una esquina en la sección C, del edificio 8 y resulta que ahora, cuando le hace preguntas la jueza, la coloca al frente de él. Justamente, en el medio de la sección. ¿O es en la esquina o es en el medio?”, manifestó.

La fiscal Daphne Cordero había explicado anteriormente que el Ministerio Público modificó el pliego acusatorio contra Medina Cardona, de un cargo por el artículo 277 del Código Penal a uno por el artículo 2 de la Ley 15 de 2011, o la “Ley para Establecer Restricciones al Uso de Teléfonos Celulares a Personas Confinadas en las Instituciones Penales de Puerto Rico”.

“La Ley 15 de 2011 es la ley especial que rige la posesión sobre celulares en las instituciones penales. Es la misma sentencia, lo que pasa es que, conforme al ordenamiento jurídico, atiende unos asuntos que están regidos en la ley especial”, señaló.

Aunque la Fiscalía contaba con otros dos testigos, solo sometió el caso tras el testimonio de Rivera Cruz.

Una solicitud de a defensa de Medina Cardona para que revoque el fallo de culpabilidad en su contra y la sentencia de 129 años, 99 de ellos por asesinato en primer grado, se encuentra pendiente en el Tribunal de Apelaciones.