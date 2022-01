El abogado Jerome Garffer fue excarcelado en la noche de ayer, miércoles, informó su abogado de defensa, el licenciado Mario Moczó.

“Ya salió porque no hubo causa (para juicio) en el caso por el que se le revocó la fianza”, explicó Moczó. “Está en su casa, ahora esperando por el proceso en (el Tribunal de Bayamón)”.

Moczó dijo que ayer Garffer fue excarcelado y de nuevo ingresado “por un error burocrático” del Departamento de Corrección y Rehabilitación que luego fue aclarado.

Según el Corrección, la salida ocurrió a eso de las 7:00 de la noche, con un grillete, pues sigue bajo fianza durante el procesamiento de otros dos casos pendientes.

En cuanto a las condiciones, Corrección indicó que Garffer “salió sin restricción de horario”, pero “no consumirá sustancias controladas ni podrá estar en lugares donde se expendan bebidas alcohólicas”.

Mientras, el Departamento de Justicia ya informó que solicitó una vista preliminar en alzada, que fue pautada para el 24 de febrero. Garffer estuvo sumariado desde noviembre pasado, cuando la juez Brenda Sala Rivera le encontró causa para arresto por la alegada violación a la orden de protección.

La solicitud de ir en alzada surge luego que la jueza Yazdel Ramos no encontrara causa para juicio contra Garffer, tras escuchar a la querellante y ver una imagen mostrando que recibió una llamada desde el número de teléfono de Garffer como prueba de que violó la orden de protección.

“La juez no manifiesta por qué no hubo causa, pero a mi entender, se probó que no (la imagen) no es prueba para acusarlo por ese delito, de que hizo la llamada con intención de comunicarse con ella o violentar la orden (de protección)”, dijo Moczó.

Moczó intentó presentar el mismo argumento de que no se evidenció que la llamada fue realizada “a sabiendas” por Garffer. Planteó, además, que su cliente no era la única persona que tenía acceso a sus redes sociales.

En el otro caso, que se verá ante un jurado en el Tribunal de Bayamón, la expareja del exdirector de Finanzas del Partido Nuevo Progresista (PNP) alega que Garffer intentó contactarla a través de una red social.

Aunque ambos casos lucen circunstancias similares, en este caso de la llamada a través de la red social Instagram la juez Nerisvel Durán Guzmán sí encontró causa para juicio.

Por su parte, la fiscal Bárbara Pérez Santos planteó que tanto la perjudicada como la investigación evidenciaron que, en efecto, el chat del cual se inicia la llamada “a todas luces tiene conexión con el imputado. Era una cuenta activa perteneciente al señor Jerome Garffer”.

De acuerdo con el calendario de la Administración de Tribunales, la selección del jurado está pautada para el 31 de enero y el juicio en su fondo para comenzar el 28 de febrero.

Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.