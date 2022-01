El abogado Jerome Garffer Croly será excarcelado luego que la jueza Yazdel A. Ramos Colón, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, determinara en la tarde de hoy, martes, no causa en una vista preliminar por violación a orden de protección a favor de su expareja bajo la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica.

El Departamento de Corrección y Rehabilitación le confirmó a El Nuevo Día que ya recibieron la orden de excarcelación. Sin embargo, no se precisó la hora en que ocurrirá.

El Ministerio Público, por su parte, decidió ir en alzada, en una vistas preliminar que se pautó para el próximo 24 de febrero a las 10:00 de la mañana.

“Al no estar conformes, pedimos una vista preliminar en alzada... Entendemos que se pasó la prueba requerida en los procesos donde estamos, que es causa probable”, le indicó a este medio la fiscal del caso, Maria Teresa Carro.

En el proceso de hoy se sentaron a declarar la perjudicada y el funcionario que diligenció la orden de protección.

Carro remitió que la prueba establece que Garffer Croly le realizó, alegadamente, una llamada a su expareja, violando así una orden de protección que estaba vigente.

“De hecho, es el mismo número (de celular) que surge de la orden de protección”, apuntó la fiscal.

No obstante, la defensa habría estipulado en sala que el Ministerio Público no pudo precisar que, en efecto, fue Garffer Croly quien ejecutó la llamada y no otra persona con acceso al teléfono.

Carro recordó que el abogado tiene dos casos adicionales pendientes en los tribunales de Bayamón y San Juan.

Garffer Croly fue ingresado a la cárcel a mediados de noviembre luego que no pagara una fianza de $120,000. La jueza Brenda Salas Rivera encontró causa para arresto contra el exvicepresidente de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y exdirector de Finanzas del Partido Nuevo Progresista luego de que la fiscal Irisel Collazo Nazario, de la Unidad Especializada de Violencia Doméstica del Departamento de Justicia, le radicó un cargo por el Artículo 2. 8 (Violación a orden de protección) de la Ley 54.

Su arresto ocurrió luego que la perjudicada radicara una querella en la que alegó que el abogado intentó llamarla, lo que representa una violación a la orden de protección emitida a su favor en mayo y que estaba vigente al momento de los hechos.

La llamada, según la fiscal Collazo Nazario, se realizó desde el celular de Garffer Croly al teléfono de la perjudicada a eso de las 3:30 p.m. del miércoles 10 de noviembre. La orden de protección estaba vigente hasta el 17 del mismo mes.

Esa ocasión fue la segunda vez en la que Garffer Croly es imputado de violar las estipulaciones de la orden de protección.

Precisamente, la perjudicada presentó, en abril, una querella en su contra luego que este alegadamente llegara a un negocio donde se encontraba en la calle Loíza, en Santurce. La mujer alegó, además, que Garffer Croly le hizo una llamada para ver si continuaba en el negocio, lo que también implicaba una violación a una orden de protección.

En un proceso paralelo, Garffer Croly tuvo en horas de la mañana de hoy una vista de status conference por cargo de violación a la Ley 54 para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica ante la jueza Laura L. López Roche, del Centro Judicial de San Juan. La vista continúa mañana, a las 11:00 a.m., indicó la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

No es la primera vez que Garffer Croly enfrenta procesos judiciales por cargos de violencia de género.

En enero, Garffer Croly fue acusado de maltrato psicológico y físico a su pareja, lo que provocó que sus contratos con dos agencias de gobierno bajo Garffer Group fueran cancelados. La investigación de la Policía apuntó a que el imputado incurrió en maltrato por medios de insultos y un empujón.

En ese momento el exfuncionario fue acusado de conducta asociada a maltrato psicológico y físico contra su pareja. Fue puesto bajo libertad tras pagar una fianza de $50,000 y acceder a utilizar un grillete electrónico.

Mientras, en el 2019, su expareja Blanca Sáez, publicó varias fotos con golpes en el rostro, supuestamente ocasionados por el abogado. En las imágenes la mujer apareció con golpes en el rostro, específicamente en el área de la nariz y la boca, así como con una mejilla hinchada.

Por su parte, en el 2012, el senador José Luis Dalmau publicó una serie de querellas en las que Garffer Croly protagonizó varios incidentes de violencia doméstica en el 2007. Según los documentos presentados por el legislador, Garffer fue denunciado por maltrato y amenazas.

---

Si eres víctima de violencia de género u observas que alguna otra persona presenta señales de maltrato, puedes buscar ayuda comunicándote a la División de Violencia Doméstica de la Policía al 787-792-6734 o al 787-782-1050, ext. 1018. También puedes llamar a la línea confidencial de 787-343-2020 para denunciar todo tipo de delito. La línea confidencial de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres es el 787-722-2977.