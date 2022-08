El empresario Jorge Javier Marrero Gerena, dueño de Yatea puerto Rico, fue sentenciado a 10 años de cárcel y una multa de $60,000 por el juez Raúl M. Arias-Marxuach en una vista celebrada en el Tribunal federal, en Hato Rey.

La vista de sentencia fue presencial, luego que el togado denegara una moción para que el convicto no estuviera presente durante el proceso y que fuera celebrada de manera virtual. Marrero Gerena fue esposado en sala y será trasladado a la cárcel federal.

El empresario se declaró culpable el pasado 16 de febrero por cargos de explotación infantil, por coacción y/o persuasión de un menor para incurrir en conducta sexual ilícita, lo que también incluyó la solicitud de imágenes sexualmente explícitas a un menor utilizando comunicaciones electrónicas.

Un gran jurado federal acusó —a inicios de octubre de 2020— al dueño de la empresa de alquiler de yates lujosos por haber inducido a una adolescente a incurrir en conducta sexual y por intentarlo con otras tres menores de 13, 15 y 16 años.

Los tres cargos conllevaban un mínimo de diez años en prisión por cada uno y hasta un máximo de vida tras las rejas. Sin embargo, al declararse culpable, las guías de sentencia lo acercaban al mínimo, según la discreción del juez.

Tras el acuerdo con la Fiscalía federal, que conllevó varios meses de negociaciones, quedó fuera un cuarto cargo del pliego acusatorio: el de producción de pornografía infantil.

Además, al declararse culpable, evitó que desfilara una larga lista de pruebas que tenía el Ministerio Público para probar su culpabilidad.

La fiscal federal Jeniffer Hernández explicó a mediados de febrero pasado, en una vista, que la investigación contra el empresario empezó en noviembre de 2019, cuando un agente encubierto de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés) se hizo pasar ficticiamente por “Alondra Sofía”, una supuesta menor de 13 años que residía de Toa Baja.

Con el perfil falso, el agente le dio “like” a dos fotos publicadas en la cuenta oficial de Yatea Puerto Rico en Instagram, una compañía dedicada a rentar yates de lujo.

Según la fiscal, Marrero Gerena comenzó, entonces, conversaciones “sexualmente explícitas” a través de aplicaciones de mensajería de la red social, a pesar de que el agente encubierto le indicó que era una “menor edad”.

“Las conversaciones explícitas y las indicaciones para encontrarse para incurrir en conducta sexual continuaron”, indicó Hernández.

Una orden de allanamiento a la cuenta de Instagram del convicto permitió a las autoridades encontrar que, en noviembre de 2019, también había contactado contra menor, esta vez, una adolescente real de 15 años.

“La conversación era explícita y Marrero Gerena la invitó para incurrir en un acto sexual”, pese a que la adolescente informó que “tenía 15 años cuando conversaba con Hiram”, que era el nombre falso que usaba el acusado para comunicarse con las víctimas, destacó la fiscal.

Hernández detalló que Marrero Gerena “se presentó y le pidió que si quería ser su ‘sugar baby’”. Posteriormente, le envió fotos suyas en un bote y de su residencia.

“El 11 de febrero de 2020 le ofreció encontrarse para incurrir en actividad sexual”, detalló la fiscal. “La menor recuerda haber ido a una oficina con su abuela para encontrarse con él, pero él no pudo estar a solas con ella”.

Por otro lado, en febrero de 2020, Marrero Gerena también utilizó aplicaciones de mensajería de dispositivos móviles para “intentar coaccionar y persuadir a una menor de 16 años” a “incurrir en actividad sexual y en conducta sexual para producir una representación visual de esa conducta”.

Pese a que se identifica su edad, dijo la fiscal, el acusado “le pidió encontrarse para incurrir en actividad sexual y le pidió representación visual de ella completamente desnuda”.

Según la evidencia recopilada, la menor llegó a enviarle un vídeo cumpliendo con dicha solicitud.

Marrero Gerena fue arrestado el 9 de octubre de 2020 por agentes de HSI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI).

Previo al arresto, Oficiales de ICE-HSI allanaron la residencia de Marrero Gerena en la urbanización Vistamar, en Carolina, el 15 de mayo de 2020.

El allanamiento surgió a menos de un mes de que en las redes sociales se publicaron denuncias en su contra por supuesto acoso sexual de menores. Fue el 26 de abril cuando varias personas en Twitter revelaron las conversaciones de Marrero Gerena.

La cantidad de señalamientos provocó que las autoridades federales y estatales iniciaran investigaciones de inmediato.

Algunas de las denuncias publicadas en las redes sociales aludían a peticiones que el empresario hacía a jóvenes para que accedieran a ser fotografiadas, entre otros ofrecimientos.

“Él me escribió también y yo tengo 14 años!! al final le piché todos los mensajes que me enviaba pq sabía que algo no estaba bien... él seguía insistiendo y borró muchos de sus mensajes. Me preguntó que si vivía con mis papás osea???...”, indicaba parte de uno de los mensajes.

En la publicación, la joven establece que le dijo al hombre que era menor de edad y que este, supuestamente, le ofrecía una escapada con “yate, fotos, party, bebidas, playa, música, sex y fun”.

Otra denunciante indicó que fue a una fiesta de uno de los hombres señalados cuando tenía entre 16 y 17 años, donde “había tanto alcohol gratis para menores de edad, obligao su intención era caerle bien a más nenitas de esas edad, que asco”.