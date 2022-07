El juez Francisco Borelli Irizarry, del Tribunal de Carolina, desestimó los cargos de resistir u obstruir el ejercicio de la autoridad pública que pesaban contra el matrimonio de Zulma Iris Figueroa Córdova y Luis Ángel Colón Colón, quienes se preparaban para enfrentar un juicio al negarse, el pasado 2 de enero, a llenar la Declaración de Viajero, la documentación requerida en ese momento de estatus de vacunación y prueba negativa de COVID-19 y por no entregar documentos de identificación a oficiales del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

El abogado de Figueroa Córdova y Colón Colón, el licenciado Michael Corona, confirmó a El Nuevo Día que Borelli Irizarry desestimó los cargos durante una vista celebrada ayer, miércoles. El letrado añadió que la fiscal que representó al gobierno indicó en sala que radicaría una apelación.

El Nuevo Día solicitó una reacción de parte del Departamento de Justicia ante la decisión de Borelli Irizarry pero, al momento de publicar esta historia, no ha recibido respuesta.

“El juez desestimó los dos cargos por cuestiones de derecho, el juicio como tal no se vio en su fondo. Yo sometí dos mociones de desestimación y el juez las acogió y desestimó el caso”, indicó Corona vía telefónica.

Desde el 27 de diciembre de 2021, todo viajero que llegara a la isla, sin importar su lugar de procedencia, debía llenar la Declaración de Viajero que incluía someter una prueba negativa de COVID-19 y evidencia de estatus de vacunación. El Departamento de Salud alegó que Figueroa Córdova y Colón Colón se negaron a llenar la documentación.

En el proceso de diligenciar una orden de arresto contra la pareja por no comparecer a una vista, ambos se atrincheraron en un vehículo en una urbanización de Caguas en el que también se encontraban sus cuatro hijos. En principio, Figueroa Córdova indicó en una vista del 8 de febrero que asumiría su propia defensa, pero la jueza Berthaida Seijo Ortiz le ordenó conseguir un representante legal.

Tras asumir la defensa de la pareja, Corona radicó dos mociones de desestimación: en una cuestionó el derecho del Estado Libre Asociado de condicionar la entrada de viajeros en los aeropuertos “por entender que eso es una facultad que le toca, exclusivamente, al gobierno federal y no al gobierno de Puerto Rico”.

En la segunda moción, añadió, “cuestioné la legalidad de las órdenes ejecutivas de la gobernadora Wanda Vázquez y del gobernador Pedro Pierluisi por entender que no tienen la autoridad de decretar este tipo de emergencias sin aprobar reglamentos y sin contar con una ley de la Asamblea Legislativa”.

“Se hace un decreto bajo la Ley de Seguridad Pública, que autoriza al gobierno a decretar un estado de emergencia y a imponer como delito menos grave desobedecer ese estado de emergencia. Esa disposición ya fue declarada como inconstitucional por un panel del Tribunal de Apelaciones. En resumen, es nuestra creencia que un gobernador no puede decretar un estado de emergencia, pasar por alto las formas de hacer los reglamentos como lo ha hecho el Departamento de Salud y luego, sin contar con la Asamblea Legislativa, aprobar órdenes ejecutivas que afectan los derechos de los ciudadanos”, enfatizó Corona.

Corona explicó que, al desembarcar del avión, la pareja le explicó a agentes del Negociado de la Policía que no llenarían la Declaración de Viajero y los agentes determinaron que no se cometió un delito, razón por la que los dejaron ir.

“Pero al día siguiente, el Departamento de Salud emite una citación para someter cargos criminales, que es algo inaudito. Yo tengo las citaciones, y dicen ‘usted es sospechoso de delito y le vamos a someter’. ¿De dónde saca el Departamento de Salud esa autoridad? Pues yo no lo sé porque no la tienen. El 11 de enero le someten cargos en ausencia y van hasta Caguas a hacer un show mediático a la casa de ella para arrestarla por un delito menos grave. Inclusive, la fiscal del caso solicita que se le imponga una fianza, algo que también es inaudito, y lo aprueba, por lo que se tuvo que fiar”, enfatizó Corona.

Corona se mostró satisfecho con el desenlace del caso, aunque lanzó varias preguntas que, entiende, el gobierno debe aclarar.

“Me parece que fue la decisión correcta, pero me gustaría saber si la administración del gobernador Pierluisi va a empujar la doctrina de que el ELA tiene la autoridad de condicionar la entrada de ciudadanos estadounidenses que llegan al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín. Me gustaría saber eso. También me interesaría saber si ellos van a insistir que, mediante órdenes ejecutivas y sin contar con la Legislatura y con la Judicatura, pueden implantar una serie de órdenes por su cuenta; legislar él solo y gobernar él solo. A mi todo eso me parece bien extraño, y si esa es la postura, pues hay que pelearlo hasta lo último. La otra pregunta que hay que aclarar es ¿cuánto dura un estado de emergencia?”, recalcó Corona.