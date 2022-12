El magistrado federal Bruce J. McGiverin aprobó un viaje a Puerto Rico realizado el 17 de diciembre por el hijo de la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano, Orlando Gabriel Montes Charbonier, sin que este solicitara primero el permiso del Tribunal federal o de la división de Texas de la Oficina de Probatoria y Libertad Condicional de los Estados Unidos.

La defensa de Montes Charbonier radicó, el 19 de diciembre, una moción de emergencia en la que alertaron al tribunal sobre la falta cometida por el acusado de conspiración, robo de fondos federales, soborno, fraude electrónico y lavado de dinero como parte de un esquema en el que también participaron el esposo de Charbonier Laureano, Orlando Montes Rivera, y una empleada legislativa de la exrepresentante, Frances Acevedo Ceballos.

En la moción de tres páginas, el licenciado Edwin Mora Rolland explicó que Montes Charbonier abordó un vuelo a Puerto Rico el 17 de diciembre pensando que no tenía que informar ni solicitar permiso a su oficial probatorio y al tribunal para salir de la jurisdicción de Texas, estado en el que reside.

Montes Charbonier, que permanece bajo libertad supervisada desde el 17 de agosto de 2020, viajó a la isla para visitar y quedarse en la residencia de su tía, ubicada en Río Grande. Tras darse cuenta de su error, Mora Rolland resaltó que fue contactado por su cliente para informarle sobre la falta, y el letrado indicó que le advirtió sobre la seriedad del error que cometió.

No obstante, el letrado señaló que es la primera falta que Montes Charbonier comete a las condiciones de su libertad supervisada, por lo que solicitó el permiso del tribunal para que su cliente permanezca en la isla hasta el 2 de enero de 2023. McGiverin concedió el permiso, aunque pendiente a la aprobación de la Oficina de Probatoria y Libertad Condicional federal.

“Las acciones de mi cliente, pese a ser un error y de carácter serio, no fueron malintencionadas ni representan una decisión de fugarse. Tras darse cuenta de su error, me llamó inmediatamente y me explicó la situación. Mi cliente ha estado libre bajo fianza por los pasados dos años, y en ese tiempo, ha cumplido con todas las condiciones de supervisión. Anteriormente se le ha permitido viajar dentro de los Estados Unidos continental sin que se haya reportado una violación”, argumentó Mora Rolland.

El juicio contra Charbonier Laureano fue pautado para comenzar el 20 de junio de 2023 y será presidido por la jueza Silvia Carreño Coll. Todos los acusados informaron al tribunal, durante una vista de estatus celebrada el 14 de noviembre, que ejercerían su derecho a un juicio.

Charbonier Laureano fue arrestada el 17 de agosto de 2020. El pliego emitido por un gran jurado incluye 13 cargos federales.

Según la acusación, a principios de 2017, la exlegisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP) infló de $800 a $2,100 el salario de Acevedo Ceballos, quien era su asistente en la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes. Luego, en septiembre de 2019 volvió a aumentar el salario a $2,900.

La acusación alega que ambas acordaron que, tras inflarle el salario, Acevedo le pagaría una comisión ilegal a Charbonier, su esposo e hijo, en un tipo de soborno. Se alega que Charbonier recibió $100,000 durante el periodo de la alegada conspiración, desde septiembre de 2017.