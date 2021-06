Fajardo - Salil A. Zavery, imputado de asesinar a tiros a un perro en el hotel Río Mar, en Río Grande, aseguró esta mañana que se declarará culpable ante la corte.

No obstante, el hombre de 59 años llegó sin abogado esta mañana al tribunal de Fajardo para enfrentar la vista preliminar en su contra, en la sala 205 ante la jueza Karilyn Díaz Rivera, por tres cargos por violaciones a la Ley de Maltrato de Animales y la Ley de Armas de Puerto Rico.

Ante esto, el procedimiento judicial quedó pospuesto hasta el próximo 8 de julio debido a que la jueza le denegó una solicitud de autorepresentarse.

“El tribunal va a denegar la solicitud de autorepresentación por entender que el caballero no cumple con los criterios establecidos en la jurisprudencia. El caballero no entiende y no ha podido explicarle al tribunal efectivamente los derechos que le asisten en esta etapa de los procedimientos”, manifestó la jueza Díaz Rivera.

Por su parte, Zavary afirmó que no está de acuerdo con la decisión pero “la respetaré”.

El abogado criminalista Carlos Sánchez Acosta llegó al centro judicial junto con el imputado, pero el licenciado renunció a representarlo ante la jueza, quien declaró ha lugar la solicitud.

“Hay un quebrantamiento insalvable de la comunicación entre el cliente y nosotros. De nuevo, reiteramos que nosotros renunciamos a representarlo. No hay una relación abogado-cliente”, sostuvo Sánchez Acosta.

Uno de varios ciudadanos que se encontraban a las afueras del centro judicial gritándole “asesino” a Zavery le increpó si admitirá los hechos a lo que el empresario respondió afirmativamente.

“Sí, lo hice. Me voy a declarar culpable por matar al perro”, acotó Zavery.

La jueza Díaz Rivera explicó que la enmienda 6 de la Constitución establece que un ciudadano puede autorepresentarse cuando se le imputan delitos criminales. Sin embargo, aclaró que la jurisprudencia local estipula que ese derecho no es absoluto y, en cambio, se deben cumplir varias condiciones para que un tribunal permite al imputado autorepresentarse.

Por su parte, los fiscales Gabriel Redondo Miranda y Yamil Juarbe, que representan al Ministerio Público en este caso, afirmaron que su preocupación es que no se cumpla con los requisitos del tribunal para una autorepresentación y que, posteriormente, el imputado demande al Departamento de Justicia por no haberlo procesado conforme al estado de derecho.

“Estos delitos son delitos serios. Solo por hacerle daño a un animal demuestra que no es un relajo. Nosotros vamos a esperar a que el proceso se lleve conforme a nuestras leyes, porque sino se sigue el proceso puede haber una etapa en un futuro donde el imputado demande porque se le atropelló o no se cumplieron sus derechos. Nos tenemos que cerciorar que él (Zavery) sepa lo que está pasando”, afirmó Redondo Miranda.

Cuestionado sobre por qué se atrasan los procesos cuando el imputado adelantó que se declarará culpable, el fiscal respondió a El Nuevo Día que aún así hay que asegurarse que el imputado es capaz mental y emocionalmente de tomar esa decisión sin obligación, voluntaria e inteligentemente.

Al tiempo, Redondo Miranda sostuvo que investigará si es cierto que Zavery está pagando a personas para que testifiquen a su favor. “Si una persona recibe dinero a cambio de un testimonio es un delito que conlleva cárcel también para ambos (acusado y testigo)”, afirmó el fiscal.

Aseguró, asimismo, que la prueba que tiene el Ministerio Público contra Zavery es “abundante y robusta”, y se compone de veterinarios, testigos presenciales y videos.

Los hechos en este caso se remontan al pasado 8 de mayo cuando Zavery se encontraba en el hoyo 17 del campo de golf del hotel Río Mar, en Río Grande, cuando un perro salió detrás de una bola que había golpeado el empresario. Posteriormente, según el fiscal Redondo Miranda, el hombre cogió un arma que tenía en su tobillo y le disparó al animal en dos ocasiones.

La vista preliminar contra Zavery quedó programada para el próximo 8 de julio, pero antes se celebrará una vista de conferencia el 23 de junio para evaluar y verificar si ya tiene un abogado que lo represente. De no cumplir con la orden, incurriría en desacato.

Mientras el proceso contra Zavery se realizaba al interior del tribunal, un grupo de unas 20 personas se manifestaba a las afueras de las instalaciones gritándole “asesino” al imputado, a la vez que le exigen al gobernador Pedro Pierluisi asignar recursos para atender la sobrepoblación de animales.