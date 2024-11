Julio Herrera Velutini insiste en que no incurrió en actos ilegales alegados en el pliego acusatorio

En una nueva moción, presentada este miércoles, los abogados de Herrera Velutini insistieron en que este no cometió los delitos contenidos en el pliego acusatorio porque no sobornó al gobernador Pedro Pierluisi ni provocó que Vázquez Garced realizara “un acto oficial” como parte de sus funciones cuando era gobernadora de Puerto Rico.

“En este caso, claramente no había ningún asunto ‘pendiente’, ya que el comisionado Joyner decidió renunciar a su cargo”, agregó.

En la misma moción, Herrera Velutini recalcó que deben retirarse los cargos cinco al siete por entender que no existió un “quid pro quo” ni un acto oficial si el oficial público - en referencia a Pierluisi - desconocía del alegado esquema de soborno.

“El funcionario público en cuestión no puede tomar una decisión o realizar una acción (o aceptar hacerlo) sin tener conocimiento de esa decisión o acción. En relación con los cargos 5 a 7, la acusación no alega que algún funcionario público haya participado en un acto oficial o haya acordado realizarlo. Además, el Ministerio Público sostiene ahora que ‘el funcionario público A” (Pierluisi) “no tenía conocimiento de esta artimaña”.

“Sin embargo, esta teoría del ‘intento’ no salva al Ministerio Público del hecho de que el gobernador Pierluisi no aceptó realizar ningún acto, mucho menos un ‘acto oficial’, a cambio de un soborno”, apuntó la moción de la defensa. “La acusación formal alega que el supuesto acuerdo corrupto fue entre Herrera y Fuentes, “quien se presentó como intermediario del Funcionario Público A”, pero “que en realidad no estaba sirviendo como intermediario ni actuando en nombre del Funcionario Público A.