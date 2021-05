El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, adelantó hoy, viernes, que buscará cambios en el acuerdo de entendimiento de las autoridades federales después de la experiencia en el caso contra del boxeador Félix Verdejo por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz.

Emanuelli señaló que el acuerdo firmado por la pasada administración, en septiembre de 2020, establece que las autoridades federales tendrán prioridad en radicar los casos que involucren el uso de armas de fuego en un carjacking o secuestro que resulten en la muerte de una persona.

El funcionario señaló que en ese acuerdo se basó la cooperación de los investigadores puertorriqueños con los autoridades federales para que el procesamiento de Verdejo fuera en el tribunal federal, que incluyó esos dos cargos.

“La pregunta que muchos se estarán haciendo es la siguiente: ¿Hubiese querido yo que ese caso de asesinato se hubiese visto en Puerto Rico? Pues, seguro que sí”, expresó Emanuelli. “Pero, como un hombre de ley y que sabe que hay un memorando de entendimiento, de que hay una jurisdicción que nos obliga, habiéndose radicado ese caso antes, y habiendo existido el memorando de entendimiento, tengo que decir lo que ocurre”.

Explicó que cada seis meses se le pueden hacer cambios a ese acuerdo, “pero no son tan profundos”.

No obstante, aseguró que una vez expire, procurará que las autoridades locales tengan más prioridad en algunos casos, contando con la cooperación de las agencias federales.

“Este memorando de entendimiento vence en septiembre de 2023. Si Dios quiere, yo espero estar aquí todavía como secretario de Justicia. En ese momento, me tocará a mí trabajar en las enmiendas de este memorando para que se le dé al Departamento de Justicia una prioridad en cierto tipo casos, que es lo que la gente de Puerto Rico quiere ver, que el Departamento de Justicia vuelva a tener el brillo que tenía antes”, sostuvo Emanuelli.

Por un lado indicó que la jurisdicción local tiene algunas ventajas, como algunos términos que no prescriben como en los casos del asesinato, mientras que los federales tienen algunas ventajas, como técnicas de investigación para las que tienen autorización, como las grabaciones de las personas que son objeto de una pesquisa.

Sin embargo, insistió en que “ya tengo unas ideas de qué áreas quisiera trabajar”.

“No es que lo esté pensando. Ya en las primeras reuniones que he tenido con (el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico Stephen) Muldrow se lo he dicho de frente, que cuando venga ese momento me interesa tener más injerencia, para Justicia y los fiscales de Puerto Rico, en unos casos que afectan al país, como la corrupción y los que afectan a la comunidad, como los casos de violencia de género, a las comunidades transgénero y LGBTT+”.

“Puerto Rico tiene que encargarse de defender a su gente. No es que no quiera que más nadie las defienda. Seguro que quiero que me la protejan, pero la gente tiene también tiene que sentirse protegida por las de uno”, añadió.

El acuerdo busca que no un acusado no se exponga dos veces a un delito, pues el llamado “caso de Sánchez Valle” resultó en que el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que una persona no puede ser acusada por los mismos delitos en los tribunales de Puerto Rico y los tribunales federales.

Luego de analizar el pliego acusatorio federal, Emanuelli anunció esta mañana que no someterán una denuncia de asesinato a nivel estatal, porque chocaría “con la doctrina” de Sánchez Valle.

Si el acuerdo le hubiera otorgado algún grado de prioridad en los hechos relacionados al asesinato de Rodríguez Ortiz, Emanuelli aseguró que Justicia hubiera estado listo para radicar una acusación contra Verdejo con la cooperación de la información que les aportaran las autoridades federales, quienes ya contaban con la confesión del supuesto cómplice, Luis Cádiz Martínez.

Cuando se le preguntó si la renuncia total a un caso estatal significaba una confirmación de que no había nadie más involucrado en el caso que no sean Verdejo y Sánchez Cádiz, el secretario de Justicia contestó que no tenía información sobre si otros individuos estén investigados por este caso.

“Si apareciera otro tipo de persona o una persona adicional, pero hasta ahora, para las dos personas que están aquí no se pueden acusar”, afirmó. “No ha llegado ningún conocimiento a mí de que existan más personas... Hacia mí no ha llegado información de que haya más personas involucradas”.