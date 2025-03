Justicia irá en alzada en caso contra sospechoso de propinar una brutal golpiza a su vecina de 71 años en Toa Baja

La decisión surgió luego que la jueza Carolina Guzmán Tejada , del Tribunal de Bayamón , determinara no causa para arresto por el incidente en el que presuntamente el hombre agredió en el rostro a la mujer que buscaba socorrer a su nieto en la pelea.

“Reiteramos el compromiso del Departamento de Justicia en la defensa de los derechos y el bienestar de nuestros adultos mayores en Puerto Rico. Estas acciones no tienen cabida en nuestro sistema de justicia, por lo que serán procesadas con todo el rigor que impone nuestro ordenamiento jurídico”, concluyó.

El relato de la víctima

“Mi nieto me llama porque yo en esos momentos no estaba en casa, yo había salido y me llama de que él estaba agresivo y estaba diciendo cosas. Ahí, yo llamé a mi vecina para que viniera aquí un momentito porque temía por él”, agregó la mujer.