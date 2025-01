“Consciente y mejorando” don William Torres, el barbero retirado de 90 años que sufrió golpiza en medio de robo domiciliario

Sin embargo, el hijo de la víctima indicó que aún no ha discutido lo sucedido con su padre, pues fue un incidente traumático.

“No hemos hablado sobre lo que pasó. No hemos tocado ese tema porque está muy reciente lo que pasó y no quiero que recaiga y echemos para atrás todo lo que hemos avanzado” , dijo.

“Él va a estar viviendo conmigo ahora, no puedo dejarlo solo, aunque nunca estaba solo, porque siempre estábamos pendientes. Él es una persona muy independiente, pero ya no se puede, ahora más que nunca hay que cuidarlo y él entendió eso”, indicó su hijo, al tiempo que agradeció el interés y las oraciones del público.

La fiscal de distrito de Mayagüez, Blanca Teresa Portela Martínez, presentó dos cargos contra Santiago Ojeda por robo agravado por el cual Pérez Correa encontró causa para arresto y fijó una fianza de $500,000 que el imputado no prestó quedando ingresado en una institución correccional hasta el día de su vista preliminar el próximo 23 de enero.

González confirmó que Santiago Ojeda “tiene un extenso expediente criminal” y que a finales de noviembre pasado había extinguido una sentencia de cárcel, aunque no especificó por qué delito.

“William, dámelo todo”

“Él (Santiago Ojeda) lo conocía. Lo llamó por su nombre y le dijo: ‘William, dámelo todo’. Eso es lo que papi decía, que lo llamó por su nombre. El muchacho es del barrio y vive al lado de una sobrina de papi, porque me lo acaba de confirmar ella” , narró el hijo de la víctima.

“Cuando papi dice: ‘pues mijo, no tengo nada’. Ahí le enganchó el primer puño, lo jaló y lo tiró para el pasillo. No logró llevarse nada. Parece que estaba tan arrebatado que le dio esa pela. No buscó bolsillos, ni cartera ni nada. Todas sus pertenencias estaban allí”, relató.