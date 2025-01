“Me ha dejado asombrado la fuerza que tiene mi viejito”: hijo de don William comparte detalles del tratamiento que recibe en el hospital

“Me puso muy mal ver a mi papá tan golpeado. Nadie quisiera ver a ningún padre o ancianito que esté por ahí en la calle que lo golpearan así. Me alegro que hayan atrapado a este individuo” , expresó William Torres Sáenz, hijo del barbero retirado, en entrevista telefónica con El Nuevo Día .

“Él (el victimario) lo conocía. Lo llamó por su nombre y le dijo: ‘William, dámelo todo’. Eso es lo que papi decía, que lo llamó por su nombre. El muchacho es del barrio y vive al lado de una sobrina de papi, porque me lo acaba de confirmar ella” , narró Torres Sáenz.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de la Policía en Mayagüez, Joel González , afirmó que el arrestado “confesó” los hechos. Sin embargo, para no afectar el caso, no quiso detallar exactamente lo que dijo a los oficiales que lo arrestaron.

“Cuando papi dice: ‘pues mijo, no tengo nada’. Ahí le enganchó el primer puño, lo jaló y lo tiró para el pasillo. No logró llevarse nada. Parece que estaba tan arrebatado que le dio esa pela. No buscó bolsillo, ni cartera ni nada. Todas sus pertenencias estaban allí”, contó.