Encarcelan a imputado de propinarle golpiza a William Torres luego de no pagar fianza de $500,000

La fiscal de distrito de Mayagüez, Blanca Teresa Portela Martínez, presentó dos cargos contra Santiago Ojeda por robo agravado por el cual Pérez Correa encontró causa para arresto y fijó una fianza de $500,000 que el imputado no prestó. Santiago Ojeda permanecerá en el Complejo Correccional Sargento Pedro Joel Rodríguez Matos (Las Cucharas) de Ponce hasta la celebración de la vista preliminar el próximo 23 de enero.

“Tenemos una persona arrestada y no se descarta de otra que haya participado”, añadió, aunque no ofreció más detalles.

Sin embargo, para no afectar el caso, el oficial no brindó detalles sobre la presunta confesión de Santiago Ojeda. No obstante, González señaló que la información ofrecida por el imputado fue corroborada por los investigadores, dándole credibilidad a su confesión.