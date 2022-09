La Fiscalía federal para el Distrito de Puerto Rico cumplió en la noche de hoy, martes, con la orden del Tribunal de Apelaciones en Boston de someter su contestación al pedido del productor de música urbana Rafael “Raphy” Pina Nieves de que se revierta el veredicto de culpabilidad emitido por un jurado relacionado con la posesión ilegal de armas de fuego y que se ordene la celebración de un nuevo juicio.

En la contestación de 75 páginas, los fiscales Mariana Bauzá Almonte, Gregory Conner, Kenneth Polite, Jr., Lisa Miller y Kevin Barber rechazaron cada uno de los alegatos que Pina Nieves esbozó en el documento radicado en la primera semana de agosto y solicitaron que se mantenga la sentencia de tres años y cinco meses de cárcel emitida el 24 de mayo.

En su moción de apelación radicada el 3 de agosto del año en curso, la defensa de Pina Nieves argumentó ante el Apelativo en Boston que se debe revertir el veredicto y, al menos, anular las condenas en las dos denuncias (por posesión de armas de fuego por parte de una persona convicta y posesión de un arma de fuego modificada para disparar de manera automática) para así ordenar la celebración de un nuevo juicio. Además, los abogados de productor de música urbana solicitaron al Apelativo la reasignación del caso a un juez distinto.

PUBLICIDAD

Con relación al cargo de posesión de un arma de fuego modificada para disparar en automático, Pina Nieves resaltó que la fiscalía “no produjo evidencia de que Pina (Nieves) alguna vez vio, mucho menos manejó o disparó el arma (...) la evidencia no fue suficiente para sostener su convicción”.

La defensa insistió, además, en que el tribunal federal en San Juan se equivocó al permitir que se usara como evidencia una expresión que hizo uno de los abogados de la defensa en una moción con antelación al juicio.

Denunció que al tomar una oración del documento, de que Pina estaba resignado a ir a prisión, “y argumentarlo como evidencia de consciencia de culpa, convirtió al abogado de la defensa en un testigo devastador sin ser juramentado contra su propio cliente, para el perjuicio irremediable de Pina”.

Recalcó que debido a que “la explotación repetida de ese argumento” del Ministerio Público “no fue inofensivo, las convicciones de Pina deben anularse”.

En esa misma línea, señaló que el uso de esa expresión provocó un conflicto de interés con su abogado principal y “privó a Pina de su derecho a una asistencia efectiva sin conflicto bajo la Sexta Enmienda” de la Constitución de Estados Unidos”.

En otro argumento previamente discutido, el otro punto de apelación denunció que los derechos de Pina bajo la Sexta Enmienda también fueron denegados cuando el tribunal de distrito en San Juan eliminó por completo la declaración de uno de los testigos de la defensa.

“Ese testigo habría brindado testimonio y evidencia documental de que Pina había estado viviendo durante algún tiempo, principalmente en Miami, y no en Puerto Rico, evidencia que era claramente relevante para la cuestión de si él poseía el poder y la intención de ejercer dominio y control sobre las armas y municiones en cuestión”, afirmó.

PUBLICIDAD

El Ministerio Público se basó en la disposición de “posesión constructiva” para alegar que Pina estaba en control de las dos armas de fuego que fueron ocupadas en una casa en Caguas que es propiedad de Pina.

Las réplicas de la Fiscalía

En cuanto al argumento de Pina Nieves en cuanto a que se permitiera como evidencia una expresión de uno de sus abogados, la fiscalía resaltó que la declaración era admisible bajo el artículo 801(d)(2) de las Reglas Federales de Evidencia como una admisión de la parte contraria “que, unánimemente, se ha reforzado para extenderlo a declaraciones prejuicio realizadas por los abogados de defensa. Pina Nieves no identifica un solo caso (o jurisprudencia) en el que un tribunal revirtió un veredicto basado en la admisión (como evidencia) de un comentario de un abogado de defensa”.

“El FBI se enteró de que Pina se sentía resignado a ir a la cárcel mediante investigaciones legítimas. En la víspera del inicio del juicio, Pina argumentó que el uso del informante por parte del FBI lo prejuició porque el conocimiento de la fiscalía de que estaba resignado a ir a la cárcel le dio al gobierno una ventaja injusta en negociaciones para declararse culpable. Pero ese argumento estriba en que el reporte del informante fuese cierto, pues si Pina no estaba resignado a ir a la cárcel, la información no le hubiese dado a la fiscalía más poder para influenciar las negociaciones”, resaltaron los fiscales.

“El introducir la declaración como evidencia no fue una movida injusta, sino un ejercicio del deber de la fiscalía de enjuiciar con vigor y suma seriedad. Además, si el tribunal hubiese errado al admitir la declaración como evidencia, el error fue inofensivo, pues se desfiló prueba sustancial que estableció que Pina poseía las armas de fuego y municiones recuperadas, en especial la llamada del 6 de febrero de 2020 en el que Pina, explícitamente, identificó que el contrabando era suyo y en el que deliberó qué haría. Por consiguiente, el uso limitado de la fiscalía de la oración ‘resignado a ir a la cárcel’ durante los argumentos finales del juicio no pudieron haber influenciado el veredicto”, subrayaron los fiscales.

PUBLICIDAD

Sobre el reclamo de que el uso de la frase violó su derecho de contar con asistencia legal adecuada, la fiscalía escribió que el argumento es prematuro, pues sostuvieron que admitir la frase como evidencia “no convirtió al abogado de Pina en un ‘testigo no juramentado’ en su contra. El abogado logró explicarle al jurado su punta de vista sobre la frase sin tener que ir al estrado (como testigo)”.

Mientras, la fiscalía no se mostró convencida por el argumento de Pina de que la evidencia presentada no fue suficiente para probar que poseía una arma modificada para disparar en automático. “Sostiene que la evidencia no fue suficiente como para demostrar que sabía que la pistola Glock tenía las características de una ametralladora. No obstante, un jurado racional pudo haber llegado a otra conclusión, puesto que la pistola podía disparar en automático debido a una modificación visible en el exterior del arma, de que Pina tenía experiencia con armas de fuego y que estaba familiarizado con dicha arma en particular, la cual tenía guardada en la casa de la cual era dueño”.

Por último, sobre el argumento de la eliminación del testimonio de un agente de bienes raíces de Miami, los fiscales indicaron que actuaron dentro de los criterios permitidos al excluir dichas declaraciones. “Mucho de lo que Jordan Millman hubiese declarado hubiese sido irrelevante, y el resto hubiese sido (testimonio) acumulativo”.

“Irrespectivamente, inclusive si el tribunal hubiese permitido el testimonio de Millman, cualquier posible error hubiese sido inofensivo a la luz de la gran cantidad de evidencia presentada, particularmente porque la fiscalía nunca impugnó que Pina viviese en otros lugares y no en la residencia en donde se ocupó el contrabando”, subrayaron los fiscales.

PUBLICIDAD

Tras la réplica de la fiscalía, Pina Nieves debe recibir tiempo adicional para radicar una contestación a los argumentos del gobierno, si así lo desea. Luego, un panel de jueces del Apelativo emitiría una determinación.