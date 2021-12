El Municipio de Cataño perdió hoy, jueves, una primera ronda en el pleito para conseguir que el Tribunal de Bayamón declare nulos 47 contratos con J.R. Asphalt por $9.7 millones, que fueron adquiridos mediante el soborno al exalcalde Félix “el cano” Delgado Montalvo, según un acuerdo de culpabilidad del socio Raymond Rodríguez Santos.

La jueza superior Betsy Asencio Quiles determinó que, al menos, contra el socio Mario Villegas Vargas -arrestado y acusado el jueves, 2 de diciembre- no procede una orden de embargo sobre sus bienes en carácter personal. Esto no significa que Villegas Vargas no tenga que responder al municipio, si el tribunal así lo determina cuando resuelva la demanda en sus méritos.

La resolución de no ha lugar excluye, sin embargo, a los codemandados JR Asphalt Inc., y Rodríguez Santos, asunto que se atenderá en una continuación de vista pautada para el 20 de enero de 2022.

En su resolución emitida esta tarde, Asencio Quiles reconoció que Villegas Vargas “no ha admitido la comisión de delitos relacionados al otorgamiento de los contratos en controversia y no figuró como parte contratante (con el municipio), sino la corporación de la cual es accionista”.

Agregó que J.R. Asphalt se encuentra en un proceso de liquidación en otro pleito legal, por lo cual es mínimo el riesgo de que sus accionistas dilapiden los fondos. “El hecho de que haya un administrador nombrado por orden judicial a cargo de los bienes corporativos, a nuestro juicio, minimiza grandemente el riesgo de que alguno de los accionistas personalmente, disponga de los bienes de la corporación”, opinó la jueza.

La jueza sugirió que se emplace al administrador de la corporación, nombrado por el tribunal, Eduardo Soria Rivera, quien se podrá expresar sobre el embargo de $9.7 millones en fondos.

El abogado de Villegas Vargas, Ramón Ramos Aponte, argumentó que el administrador “es la única persona que puede tomar algún tipo de acción con relación a los bienes de la corporación. En ese sentido, el municipio ya está protegido porque no va a haber una dilapidación ni se van a ocultar fondos”.

Alegó, en entrevista con El Nuevo Día, que en esa liquidación “el municipio no tiene prelación sobre otros acreedores que tiene la corporación”.

El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, presentó -el miércoles, 22 de diciembre- tres demandas, para declarar nulos los contratos otorgados por su predecesor, mediante un esquema de corrupción y soborno por el cual se declaró culpable ante el tribunal federal. Sus conspiradores, Oscar Santamaría Torres y Rodríguez Santos, aceptaron haberse enriquecido ilegalmente, en sus respectivos acuerdos de culpabilidad.

Las demandas del municipio para recuperar los $9.7 millones otorgados a J.R. Asphalt; $13.4 millones a Waste Collection; y $584,220 a Island Builders siguen activas. De hecho, la jueza Asencio Quiles ya ordenó el embargo de los bienes de Island Builders y de su dueño, Santamaría Torres, por la cantidad de $584,220.

El tribunal no ha celebrado vista en el caso contra Waste Collection, que implica la mayor solicitud de restitución presentada hasta el momento.

El abogado del municipio, Claudio Aliff Ortiz, indicó a El Nuevo Día que estudian la posibilidad de presentar una cuarta demanda contra VIP Healthcare Solutions, una tercera empresa de Santamaría Torres que obtuvo hasta $11.9 millones en contratos con Cataño. En su acuerdo de culpabilidad, Santamaría Torres declaró que $9.5 millones fueron el producto de los sobornos a Delgado Montalvo.

En lo que respecta a J.R. Asphalt, la jueza también otorgó 10 días para que la defensa del municipio presente su objeción a la moción de paralización presentada por el abogado de Villegas Vargas. Ramos Aponte solicitó que se paralicen los procedimientos hasta tanto finalice el procedimiento criminal en el Tribunal Federal, para así no lacerar el derecho constitucional a no auto incriminarse en anticipación al juicio pautado para el 15 de febrero de 2022.