La administración de la Universidad de Puerto Rico (UPR) deberá informar este martes a un juez superior si llegó a algún acuerdo con los demandantes que retaron la designación de Mayra Olavarría Cruz como presidenta interina de la institución académica y solicitaron que sea revertida.

La Junta de Gobierno de la UPR solicitó la desestimación de la impugnación presentada por Herman Cestero, uno de los miembros del cuerpo rector, y la arquitecta Wilma Santiago Gabrielini. Cestero y Santiago Gabrielini argumentaron que la designación de Olavarría Cruz como presidenta interina no es válida, ya que dos días antes se llevó a cabo una votación entre los miembros de la Junta de Gobierno en la cual Santiago Gabrielini -quien funge como vicepresidenta de Filantropía- obtuvo una mayoría simple de los votos emitidos. No obstante, la Junta de Gobierno no la reconoció como presidenta interina debido a que obtuvo siete votos y no ocho, la cantidad que el organismo había decidido que se debía alcanzar para designar un presidente interino.

“El martes, 21 de septiembre de 2021, el Tribunal celebró una vista donde se discutieron los fundamentos en los cuales se basó la solicitud (de desestimación) presentada por la Junta de Gobierno y la oposición de los demandantes. Discutidos esos asuntos, el caso quedó sometido, no sin antes el Tribunal conceder un término de una semana para que las partes dialogaran la posibilidad de un acuerdo que pusiera fin al pleito”, indicó la presidenta de la Junta de Gobierno, Mayda Velasco Bonilla, en declaraciones escritas.

El plazo se cumple hoy. Si las partes no llegan a un acuerdo, el juez tomaría una decisión.

“Más adelante nos expresaremos sobre el asunto. Continuamos trabajando para garantizar la estabilidad del sistema universitario en tiempos de grandes retos económicos y académicos”, sostuvo Velasco Bonilla.

Al ser contactada por este diario, Santiago Gabrielini indicó que no podía comentar sobre los méritos de la demanda ni la negociación que se lleva a cabo.

“Me siento tranquila y el amor que siento por la UPR está ahí. Estoy lista para continuar trabajando por la universidad donde sea que me necesite”, señaló.

En la demanda presentada a principio de septiembre, Cestero y Santiago Gabrielini argumentaron que Olavarría Cruz ocupa el cargo de forma ilegal y que su nombramiento debe ser revertido.

La designación de Olavarría Cruz como presidenta interina de la UPR el 2 de agosto estuvo precedida por semanas complejas para la universidad de Estado, que comenzaron cuando a principios de julio se anunció la salida del expresidente Jorge Haddock Acevedo a finales de dicho mes. La Junta de Gobierno designó tres presidentes interinos en una semana, luego de enfrentar cuestionamientos sobre los candidatos evaluados y sus métodos de votación.

“Nuestra universidad está altamente reglamentada”, expresó Santiago Gabrielini, al destacar que la Junta de Gobierno está obligada a seguir todas las normativas vigentes.

En la demanda, Cestero y Santiago Gabrielini señalaron que Olavarría Cruz no ostenta el rango de catedrática de la UPR, sino que es catedrática asociada. La Junta de Gobierno había establecido como uno de los criterios para presidente interino es que los candidatos tuvieran el rango de catedrático.

Santiago Gabrielini, quien es catedrática, destacó que en sus 27 años de trabajo en la UPR ha ocupado 11 posiciones administrativas, entre ellas rectora interina del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM), decana de Asuntos Estudiantiles del RUM, decana de Administración del recinto mayagüezano y directora de la Oficina de Rangos Institucionales y Alianzas Globales en la Administración Central.