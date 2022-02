El segundo día de juicio contra Steven Sánchez Mártir, acusado de asesinar a Pedro Marrero Díaz el 2 de agosto de 2018 en el hospital HIMA San Pablo de Caguas, comenzó con el testimonio de Nilda Díaz, madre de la víctima. Entre lágrimas, Díaz les narró a los presentes, incluyendo el jurado, lo que sucedió esa noche en la habitación 534.

A preguntas de la fiscal Maribel Mojica, sobre por qué Marrero Díaz estaba en el hospital, Díaz explicó que su hijo padecía de gastritis y luego de haber ido a un restaurante se sintió mal y por eso terminó internado en el hospital. Entre los hechos ocurridos el 2 de agosto de 2018, Díaz relató que ese día su hijo había recibido dos visitas, la de Patricia Corcino y la de un amigo. Horas más tarde una persona entró a la habitación preguntando si ese era el cuarto de Carmen.

“Se quedó mirando y me provocó ir donde él. Le repito que no es la habitación de Carmen. Veo que trae un pedazo de tela en su mano derecha, comienza a guardar eso, gira a su izquierda y da unos pasos. Asumo que va a salir, así que entro al espacio donde está mi hijo, le hago un gesto de ‘qué raro’, pero siento un movimiento cerca y cuando miro, veo que es él mirando a mi hijo. Ahí se va. Vuelvo y me siento al lado de mi hijo. Él siguió con su Tablet, enrolló su sábana y cerró los ojos. Le pregunté si se sentía mejor y no me contestó. Se durmió, me senté en la butaca y me dormí”, contó la progenitora.

“Lo próximo que escucho es la explosión. Ahí me despierto y veo que está saliendo la sangre de su cara. Salgo de la butaca, trato de evitar que salga la sangre, le grito a las enfermeras, veo cristales en el piso, pensé que eran los cristales, pero cuando llega la enfermera y me sacan de la habitación, veo los casquillos en el piso y por la puerta del baño, ahí me di cuenta de que lo balearon”, recordó Díaz entre lágrimas.

La madre de Marrero Díaz describió a la persona con ojos marrones, con poca barba, labios finos, delgado, no muy alto y cabello marrón oscuro. También recordó “que tenía ropa clara arriba y oscura abajo”.

“¿Usted ha visto a esa persona en el día de hoy?”, preguntó la fiscal Mojica. Al responder, Díaz señaló al acusado asegurando que era la persona que tenía el face shield.

Luego de un receso, en el turno de preguntas de la defensa, la licenciada Jane Huffman se enfocó en que, en las declaraciones de Díaz, ella no había mencionado ni descrito al amigo de su hijo.

“No sabe quién es ese amigo, ni sabe cómo conseguirlo, no sabe cuánto tiempo estuvo allí”, cuestionó la abogada.

Asimismo, la licenciada destacó que al quedarse dormida no podía asegurar quien entró a la habitación.

“Algo que no me voy a perdonar, me quedé dormida”, dijo Díaz.

Luego, Huffman dirigió sus cuestionamientos a la descripción física que Díaz había hecho sobre el acusado.

“En su descripción usted no habló de tatuajes en el cuello o en los brazos”, indicó la abogada.

La madre de la víctima mencionó que no los vio porque el hombre tenía mangas largas y cuello alto.

En el contrainterrogatorio, la fiscal le pidió a la testigo que describiera al amigo de su hijo. Díaz respondió que “era trigueño, con poco cabello color negro, medía como 5.8′, pesaba como 160 libras, tenía una disfunción en la mano por un accidente motora, tenía una t-shirt roja con mangas cortas, pegada al cuerpo y un mahón”.

Luego, la defensa volvió a destacar el hecho de que Díaz nunca había mencionado que la persona que entró esa noche a la habitación preguntando por Carmen tenía una camisa con mangas largas.

“En la declaración jurada del 9 de agosto, siete días después de los hechos, usted hace una descripción de la persona que entra en horas de la tarde y ahí no dice que tenía mangas largas y cuello alto”, puntualizó la licenciada.

El juicio contra Sánchez Mártir sigue mañana en el Centro Judicial de Caguas. Los cargos en su contra son por asesinato en primer grado, por portar un arma cargada sin tener licencia y por disparar a una persona en un lugar público.

Actualmente, el acusado cumple una sentencia de 35 meses de prisión y tres años de libertad supervisada por declararse culpable a nivel federal por cargos de violación a la Ley de Armas, que prohíbe que una persona que haya sido convicta tenga posesión de armas de fuego o municiones de armas de fuego.