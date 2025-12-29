Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Madre de niño de 10 años enfrenta cargo de maltrato por dejar solo al menor en una casa en Barranquitas

Una jueza encontró causa contra la mujer de 29 años y le impuso una fianza de $3,000

29 de diciembre de 2025 - 10:23 AM

La jueza Valerie Telles Telles, del Tribunal de Aibonito, encontró causa contra la madre. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una jueza del Tribunal de Aibonito encontró causa para arresto contra la madre de un niño de 10 años por un cargo de maltrato de menores por abandonar al menor en una residencia, en Barranquitas, mientras ella y su pareja corrían “four-track” e ingerían bebidas alcohólicas, informó el Departamento de Justicia.

La fiscal Alexandra N. Cardín Cruz, de la Fiscalía de Aibonito, presentó un cargo contra Ivelisse Aponte Colón, de 29 años. La jueza Valerie Telles Telles encontró causa contra la madre por violaciones al artículo 53 (a), de la Ley 57 para la Prevención del Maltrato de Menores y le fijó una fianza de $3,000.

La Fiscalía también presentó un cargo contra el padrastro del niño, de 27 años, pero la jueza no encontró causa.

De acuerdo con la investigación de la Policía, el menor fue dejado solo en la vivienda el pasado sábado, 27 de diciembre.

“La pesquisa reveló que, el menor fue dejado por su madre y padrastro solo desde horas de la tarde, mientras ellos se dirigieron a correr ‘four track’ e ingerir bebidas alcohólicas”, informó Justicia, mediante un comunicado de prensa.

Este fue llevado al cuartel de la Policía de Barranquitas a las 10:50 p.m. de ese día.

“Pese a haber sido notificados de que el menor se encontraba en el cuartel de la Policía, no fue hasta pasada 1:00 de la mañana cuando la madre y el padrastro llegaron hasta al cuartel de la Policía”, indicó Justicia.

Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
