Oscar Santamaría será sentenciado hoy tras “liderar” esquemas de corrupción en varios municipios

“Líder” en los esquemas

De Cidra a Aguas Buenas

Culpable por esquema en Cataño

Guaynabo y el encuentro con el FBI

“Cuando llegué allí fui al salón de conferencias y había dos agentes federales del FBI y tres asistentes de la fiscalía federal. Ellos me dieron una presentación, me mostraron algunas fotos, María me dijo que ellos tenían grabaciones que me conectaban con transacciones ilegales. Vi las fotos y vi que me habían estado siguiendo. Ella (Domínguez) me dijo que tenían todo listo para acusarme”, relató Santamaría.