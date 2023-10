El segundo juicio por el asesinato de Carmen Paredes Cintrón se apresta a comenzar este viernes con la desinsaculación o selección del jurado que deberá evaluar la evidencia y emitir un veredicto sobre la culpabilidad o no de Pablo Casellas Toro, esposo de la víctima fatal.

El mayor reto que enfrentan las partes en esta nueva ronda es encontrar a 12 personas que puedan emitir un juicio imparcial y justo, que tome únicamente la prueba que se desfile en la sala de la jueza Nerisvel Durán Guzmán, en el Tribunal de Bayamón, coincidieron abogados consultados por El Nuevo Día.

Para esta parte del proceso, se tienen señalamientos hasta el 16 de noviembre, lo que podría parecer un período extenso, aunque, para los expertos, es un tiempo prudente en una etapa crucial, particularmente cuando se considera la amplia cobertura mediática que el caso ha recibido por más de una década.

“La desinsaculación va a ser, ciertamente, lenta y tiene que serlo porque el caso, después de tanto tiempo, continúa estando presente en la siquis colectiva, precisamente por la cobertura mediática, y eso resulta en una complicación a la hora de uno poder esclarecer, desde la posición de un jurado, si un caso se le está probando a uno más allá de duda razonable”, indicó la licenciada Iris Rosario Nieves, abogada especialista en derecho penal.

No obstante, para el abogado Leonardo Aldridge, “tras casi una década, es posible que unos jurados, particularmente los jóvenes, no hayan estado tan expuestos a la cobertura mediática que tuvo inicialmente el proceso, y eso podría ser una ventaja”. Sin embargo, entiende que las partes harán el trabajo para conseguir un jurado que pueda emitir un juicio única y exclusivamente basado en la evidencia desfilada, durante este nuevo procedimiento, en el tribunal.

La subjefa de fiscales, Lizette Sánchez Vázquez, sostuvo, por su parte, que lo importante en la desinsaculación “es que todas las partes estén conformes y que se tarde lo que se tenga que tardar para lograr que ese proceso sea justo e imparcial, y que se escojan a las personas más idóneas para participar en ese jurado”.

El factor del tiempo que ha pasado entre un juicio y otro podría afectar, particularmente, al Ministerio Público, en el desfile de testigos, pues las personas ya no tienen necesariamente los hechos frescos en su memoria.

El abogado Julio Fontanet, decano y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, opinó que “el Ministerio Público tiene el reto de que los testigos que sienten a declarar puedan recrear su testimonio, puedan testificar con precisión, porque la experiencia humana nos dice que, de manera indefectible, las personas tienden a olvidar o a cambiar sus recuerdos en el transcurso del tiempo”.

Durante la última vista de estatus, Iván Rivera, uno de los fiscales del caso, adujo a que tenían una lista de 50 testigos que no habían tenido problema en contactar, pese a que ha pasado más de una década desde los hechos. Sin embargo, adelantó que, de no haber testigos disponibles, se emplearán las reglas de evidencia.

Casellas Toro enfrenta cargos por asesinato, violaciones a la Ley de Armas, destrucción de evidencia y emitir declaraciones falsas sobre un delito, todos con relación al feminicidio de Paredes Cintrón, ocurrido el 14 de julio de 2012. El excorredor de bienes raíces fue hallado culpable con un veredicto de 11-1, lo que provocó, tras un complejo proceso de apelaciones, que se anulara la convicción y se ordenara un nuevo juicio.

La subjefa de fiscales, previo al juicio que comienza formalmente el viernes, manifestó que este jueves, como parte del caso, se podrían atender algunas mociones que sometieron las partes y que el tribunal aún no ha contestado.

Sánchez Vázquez fue enfática en señalar que el Ministerio Público no haría expresiones ni conferencias de prensa para preservar un juicio justo. Lo mismo expresó Harry Padilla, el abogado de Casellas Toro, quien adelantó que tampoco emitirá comentarios durante el proceso.

Conciencia sobre violencia género y su efecto en el caso

La licenciada Rosario Nieves opinó que la conciencia que ha desarrollado parte de la población sobre la violencia de género como un problema estructural, que ha aumentado en relación al momento en que se perpetró el feminicidio de Paredes Cintrón, puede tener un efecto en cómo se litiga el caso.

“Esa sensibilización, ciertamente, podría afectar el caso de Casellas. Más aún cuando se ha terminado, recientemente, otro caso que tuvo una cobertura muy importante, como el de Félix Verdejo . Sí, eso va a afectar el ánimo del jurado y va a afectar el ánimo de la jueza, y va a afectar, tal vez, el estilo de la litigación por parte de la defensa y del Ministerio Público”, apuntó la abogada.

Con esta perspectiva también concordó Aldridge, quien entiende que el nivel de concienciación sobre la violencia machista puede incidir tanto en la apreciación del jurado como en la forma en que se dirigen las partes.

Carmen Paredes Cintrón

Podría ser el último turno al bate de la fiscalía

Como parte de sus análisis, los abogados Aldridge y Fontanet coincidieron en que este segundo juicio es la última oportunidad que la fiscalía tendría podrá llevar el caso contra Casellas Toro por el asesinato de Paredes Cintrón.

“Existe jurisprudencia en Puerto Rico de que, si el jurado no se pone de acuerdo en un segundo juicio, ya el Estado estaría impedido de proceder en un tercer juicio. Así que, ciertamente, el acusado no necesitaría un veredicto de no culpabilidad unánime. Con que no haya acuerdo, lograría el mismo efecto”, señaló Fontanet.

Aunque Aldridge está de acuerdo con esta apreciación, consideró que podría haber discrepancias con esta perspectiva debido a que el veredicto en el primer juicio culminó 11 a 1, en un momento en que se permitían este tipo de veredictos.

“A mi modo de ver, en este asunto que es novel, el Ministerio Público estaría privado de un tercer turno al bate”, expuso Aldridge.