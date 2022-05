Para Edgardo de León —padre de la joven Edmill de León García, quien fue asesinada el 3 de abril de año pasado mientras trabajaba en el motel Yess de Carolina— su hija no debe ser recordada como una víctima, pues ayudó a que Puerto Rico fuera un lugar menos inseguro.

Sus expresiones surgieron luego que a eso de las 8:30 de la noche de ayer, lunes, un jurado concluyera, tras más de cinco horas de deliberación y 15 días de juicio, que Juan Miguel Castillo Martínez y Jacklyn Hiramys Lugo Colón son culpables de asesinar a De León García.

“Muchos visualizarán a Edmill como una víctima, pero mi hija es una héroe, dio su vida para sacar a dos delincuentes, dos escorias, dos basuras que jamás tenían que haber nacido, para sacarlos de la calle”, sostuvo el progenitor en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Ellos (los convictos) tenían un historial criminal larguísimo. No eran ángeles, estaban en la calle para hacer daño sin importar quien estuviera, niños o ancianos. Eran unos delincuentes de nacimiento. Mi hija tuvo que dar su vida para poder sacarlos de la calle y encerrarlos de por vida, por eso, para mí, mi hija es un héroe”, abundó.

De León regresó a Puerto Rico a finales de abril para estar presente durante todo el proceso judicial. Todos los días llegaba puntual a la sala donde se retransmitía el juicio, que se celebró por jurado ante el juez Francisco Borelli Irizarry, en la sala 203 del Tribunal de Primera Instancia de Carolina.

Se expresó complacido con el trabajo realizado por los fiscales José Villamarzo, Mario Rivera Géigel y Tania Salas de Jesús, quienes sometieron el caso tras presentar 20 testigos en el juicio que comenzó el pasado 21 de abril. Asimismo, agradeció a los agentes del Negociado de la Policía que trabajaron en el caso. De hecho, mencionó que un teniente estuvo acompañándolo ayer durante todo el día.

“Ella puede descansar en paz porque se hizo justicia cien por ciento. Se capturó a estas personas rápido, se procesaron... Teníamos video, fotos y testigos. No había por qué fallar en el veredicto en contra de nosotros, de la memoria de Edmill. Estaba claro como el agua. En este caso, el sistema sí funcionó”, dijo.

Castillo Martínez podría enfrentar una pena de más de 129 años de cárcel por asesinato en primer grado y violaciones a la Ley de Armas, por portar y disparar un arma de fuego de manera ilegal.

Aunque Lugo Colón también estaba acusada de asesinato en primer grado, el jurado —compuesto por nueve hombres y seis mujeres, incluyendo a los suplentes— redujeron el cargo a uno en segundo grado. Por esto, se expone a pasar sobre 80 años en prisión, al sumarle las violaciones a la Ley de Armas.

“La única insatisfacción es que ella no le dieron el primer grado, siendo ella la coautora de todo lo que sucedió. Ella incitó, caldeó los ánimos, ella ordenó el disparo y, prácticamente, Miguel le siguió la orden. Para mí, hubiera sido mejor que saliera no culpable en los otros cargos y culpable en asesinato en primer grado. No sé por qué el jurado lo miró de otra manera y le dieron el segundo grado”, reprochó De León.

Según la testigo estrella Zuleika Rodríguez, empleada del motel, el altercado con los acusados comenzó cuando, por orden de De León García, fue hasta la cabaña 13 a informarle a los clientes que el tiempo por el que habían rentado la habitación había culminado y que tenían que abandonar el lugar.

Luego, la pareja se habría detenido frente a las oficinas administrativas, en un Mitsubishi Lancer y una guagua gris, en busca de hablar con la persona encargada. Es en ese entonces cuando se suscita una discusión entre De León García y Lugo Colón. Posteriormente, se acerca Castillo Martínez y golpea a la joven con la pistola. Tras ella defenderse con sus manos, él la remata con un tiro en su pecho, con entrada y salida, y que le perforó un pulmón.

“De todas maneras, 80 años es más que suficiente para que ella se arrepienta todos los días de lo que hizo. Igual que él, 130 años te pone a pensar y arrepentirte. Ninguna persona, a la edad que tienen, va a vivir 80 años”, sostuvo el padre de Edmill.

Anteriormente, De León le había contado a este medio que extrañaba ese “papi, bendición” que su hija le decía todos los días, así como su sonrisa, pues la describió como una joven que siempre estaba alegre.

El asesinato afectó a toda la familia, especialmente a Ricardo de León Álvarez, abuelo de Edmill, a quien ella llevaba a las citas médicas, le cocinaba y estaba pendiente de él. Desde su crimen, el hombre fue desmejorando emocionalmente. Nunca pudo llegar hasta la tumba de Edmill. Hasta que murió el pasado 9 de enero.

“Este caso, además de mi hija, se llevó a mi papá, quien murió de tristeza. Es un dolor muy grande. Estoy sufriendo esas dos grandes pérdidas”, le confesó a El Nuevo Día el pasado 27 de abril.

El juez señaló la vista de lectura de sentencia contra Castillo Martínez y Lugo Colón para el 6 de julio.

El dúo enfrente al menos otros tres casos criminales en distintos tribunales del país.

Como parte sus arrestos un día después del asesinato de De León García y tras una persecución con las autoridades que incluyó una balacera, a Lugo Colón le radicaron 10 cargos adicionales por violaciones a la Ley de Armas, posesión de drogas y daños, y se le impuso una fianza de $1.5 millones. Mientras, a Castillo Martínez se le radicaron siete cargos, con una fianza de $1,050,000. Este procedimiento se lleva a cabo en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

Además, los convictos enfrentan cargos de secuestro, agresión, posesión de sustancias controladas y otros crímenes en hechos no relacionados con este caso.

Uno de ellos tiene que ver con un incidente violento que ocurrió en Toa Baja. Específicamente, Lugo Colón enfrenta cargos de violencia de género, secuestro, robo agravado, apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Armas por, supuestamente, entrar a la residencia de una expareja en Toa Baja, robarle su vehículo y otras pertenencias y soltarlo en una urbanización de Canóvanas.

Por este incidente, Castillo Martínez enfrenta cargos de agresión, amenaza, robo agravado, secuestro, apropiación ilegal y violaciones a la Ley de Armas.

Asimismo, a la pareja le radicaron cargos de tentativa de asesinato luego que una mujer alegara que, mientras transitaba por una carretera en Río Piedras, Lugo Colón y Castillo Martínez se le acercaron en una guagua Honda Odyssey y le realizaron disparos. La querellante, quien es dueña de una propiedad que le alquiló a Lugo Colón, resultó ilesa.

Las investigaciones apuntan a que Lugo Colón pasó a recoger unas pertenencias en la residencia y dispararon contra la mujer para amedrentarla. A ambos se les impuso una fianza de $400,000.

Las autoridades confirmaron el año pasado que Castillo Martínez presuntamente era uno de los gatilleros de la ganga que lideraba el narcotraficante Orlando Carmona Serrano, conocido como Orlan y Barber, que operaba en el residencial Manuel A. Pérez, en San Juan.

El teniente coronel Pedro Sánchez expresó en una entrevista radial que Lugo Colón también estaba vinculada a esa organización criminal.

