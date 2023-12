La vista preliminar contra el adolescente de 18 años Jenniel Alexander Rodríguez García, que enfrenta 21 cargos por hurto de vehículos de motor y escalamiento, fue reseñalada para enero de 2024.

En este caso, el joven -quien enfrenta un proceso separado por el asesinato de una pareja de adultos mayores en Naguabo, Henry Irizarry, de 75 años de edad, y Genevive Rodríguez, de 80 años- hizo admisión de culpa, confirmó el fiscal del Distrito de Humacao, Yamil Juarbe.

“Hay unas admisiones de parte de él (de Jenniel Alexander), que forman parte del expediente del Ministerio Público”, dijo Juarbe, en declaraciones a El Nuevo Día.

La vista preliminar se señaló, originalmente, para hoy, viernes, desde las 9:30 a.m., ante la jueza Yaritza Carrasquillo Aponte, del Tribunal de Humacao. Sin embargo, el proceso fue pospuesto a solicitud de la defensa.

Así las cosas, las nuevas fechas estipuladas para iniciar esta etapa de los procedimientos judiciales serán el 18 y 19 de enero, desde las 9:00 a.m., confirmó la Fiscalía de Humacao en declaraciones a El Nuevo Día.

“Hay un abogado que se va a unir a la defensa y se encontraba quebrantado de salud. Esa fue la razón que dieron al tribunal para suspenderlo”, expresó la fiscal Carla Pacheco a este medio.

No obstante, afirmó que la Fiscalía sí estaba lista para iniciar la vista preliminar este viernes. “Por esa razón (de la defensa) fue que no se inició (la vista preliminar), aunque nosotros sí estábamos listos”, dijo.

“Nosotros tenemos prueba pericial, prueba testifical, tenemos pietaje, tenemos un cúmulo de evidencia que eso va a conllevar muchos testigos, incluso en la etapa preliminar. Pero, obviamente, el hecho de que no haya empezado y que no se haya presentado, pues no podemos abundar mucho en el detalle”, agregó.

El Negociado de la Policía sostuvo que múltiples investigaciones de la División de Vehículos Hurtados de Humacao apuntan a que Rodríguez García, presuntamente, formaba parte de una organización dedicada al hurto de automóviles.

Rodríguez García enfrenta violaciones al Artículo 18 de la Ley de Protección de la Propiedad Vehicular (apropiación ilegal de un vehículo de motor y por tentativa de apropiación), al Artículo 194 del Código Penal por escalamiento, y al Artículo 199 del Código Penal por daños agravados.

Las imputaciones se remontan a incidentes separados registrados entre el 17 y el 30 de agosto de 2023, y otro que ocurrió el 2 de septiembre. Los hechos se relacionan con dos escalamientos a concesionarios en el área este.

Caso “extremadamente sólido” por asesinato de adultos mayores

Por su parte, Juarbe aseguró que la Fiscalía tiene un caso “extremadamente sólido” contra el imputado de asesinar a Irizarry y a Rodríguez.

En este segundo caso contra el joven, la Fiscalía indicó que cuenta con más de 10 testigos, pero no todos declararán en esta etapa de los procedimientos. Juarbe confirmó que juramentaron a cuatro personas.

“La mayoría del testimonio del testigo principal en el caso ya desfiló en sala y continuamos el día 10 de enero con el desfile de prueba”, precisó Juarbe.

El testigo estrella en este caso es Ryan O’Neil Pérez Rivera, joven que presuntamente estuvo en la escena criminal, según admitió durante su testimonio en el tribunal.

Irizarry y Rodríguez fueron asesinados en hechos ocurridos el 22 de noviembre en su residencia, en la carretera PR-3 del barrio Playa Húcares, en Naguabo. La pareja llevaba más de 40 años conviviendo.

Relacionado a estos hechos, Rodríguez García enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, violaciones a la Ley de Armas, robo agravado, incendio agravado y destrucción de prueba.