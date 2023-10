Un grupo de madres y padres que es parte del pleito de clase del caso de Rosa Lydia Vélez, incoado hace más de cuatro décadas, condenó este martes la determinación del Tribunal de Primera Instancia que ordenó el cierre administrativo de 11 de las estipulaciones relacionadas con el registro, divulgación y transportación de estudiantes de Educación Especial.

La portavoz del comité timón que representa a los padres, Carmen Warren, argumentó que la sentencia parcial que ordenó el archivo de las estipulaciones, el pasado 29 de septiembre, se realizó “en violación al debido proceso de ley”, dado que tenían un trámite de reconsideración en curso en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Entre otras cosas, los abogados pedían en el recurso que se autorizara la publicación de edictos para informar a la población de Educación Especial y recoger su sentir sobre la petición de archivo que hizo el Departamento de Educación (DE). Además, indicó Warren, solicitaban sostener reuniones regionales entre los representantes legales de los demandantes y los integrantes de la clase en todo Puerto Rico.

“La clase tiene más de 100,000 estudiantes y los padres tienen el derecho a ventilar, con los abogados que les representan, cuáles son las situaciones relacionadas a estas estipulaciones, por lo que se requiere que el Tribunal autorice que se emitan unos edictos, que realicen reuniones regionales (...) para que puedan establecer claramente cuáles de estas estipulaciones, si es cierto que están en cumplimiento, puedan cerrar y se deje de evaluar su cumplimiento”, expresó Warren en conferencia de prensa.

Las 11 estipulaciones archivadas se relacionaban con el Registro de Educación Especial y la divulgación de servicios y derechos de la población del estudiantado con diversidad funcional en los medios de comunicación y dentro de las comunidades escolares. Además, se elimina el monitoreo sobre los programas de transportación para los estudiantes.

Según la sentencia parcial del Tribunal de Primera Instancia, la monitora Pilar Beléndez Soltero preparó un informe sobre el cumplimiento del DE en los últimos tres años. En ese documento, se recomendaba el archivo de las estipulaciones 4, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 27, 28, 58 y 59, dado que la agencia había obtenido una puntuación de más de 3.5, de un máximo de 4, consistentemente en cada una.

El comité timón elevó reconsideraciones al Supremo para que se reevalúen las determinaciones, tanto de la autorización para las consultas con los miembros de la clase, como para que la jueza María Cabrera Torres revise el archivo de las estipulaciones.

La secretaria auxiliar interina de Educación Especial, Noelia Cortés, sostuvo que los servicios que ofrecen a esta población no se verán afectados por la determinación del tribunal, sino que les permite “ir dando pasos a menos labores administrativas y más pasos a servicio directo”.

“En la medida en que yo logro cumplir con lo que se me estableció como método de garantía para que mis niños reciban servicios directos (...); en la medida en que yo logre cumplir con esto, las estipulaciones pasarían a un segundo plano. La estipulación no está atada a una irresponsabilidad de nosotros, está atada a una responsabilidad del programa en poder cumplir con nuestros niños”, apuntó Cortés, quien afirmó estar abierta al diálogo para atender las preocupaciones que tenga el comité timón.

Stephanie Morales Delgado, madre de dos niños del programa de Educación Especial. (Xavier Araújo)

No obstante, Stephanie Morales Delgado, madre de dos niños de Educación Especial, consideró que, según su experiencia, las estipulaciones no se cumplen, por lo que le preocupa cómo se brinden los servicios a los estudiantes que no tienen a sus encargados alertas para exigir que se garanticen sus derechos.

“Hay muchos niños que no tienen a un padre, a un tutor que esté detrás, que estén al pie de la lucha. Entonces, son niños que no reciben ningún tipo de servicios y me da pena porque soy yo, que estoy ahí al pie de la lucha, y se me hace muy difícil que cumplan con lo requerido”, verbalizó la mujer, quien recibió intercesoría del comité timón para acceder a los servicios para sus hijos.

Con Morales Delgado coincidió la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago. La legisladora –madre de un niño diagnosticado con Asperger– aseguró que “ninguna persona con contacto a la realidad de las escuelas se atrevería a plantear el cierre parcial”. Asimismo, adujo a que el tribunal, por 43 años, ha protegido “el incumplimiento del DE”.

El longevo pleito de clase se inició el 14 de noviembre de 1980, cuando un grupo de madres y padres de estudiantes de Educación Especial demandó al DE. Tras múltiples instancias procesales, el 14 de febrero de 2002 se dictó una sentencia parcial, en la que se establecieron 87 acciones relacionadas con los derechos que se le deben garantizar, por ley, a los miembros de la clase.