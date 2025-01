Por verse si exabogada de “El Chapo” Guzmán podrá representar a las hermanas Mireddys y Ayeicha González

Colón Miró solicitó participar en los casos de las hermanas González mediante pro hac vice , o lo que se conoce como una “solicitud de admisión de cortesía”, pues solo está licenciada para fungir como abogada en el estado de Nueva York y no en Puerto Rico. Aunque el juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan , aceptó, en una orden emitida este viernes, la renuncia del equipo legal original de las hermanas González (Pilar Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión Baralt) y acogió la entrada de Roberto Alonso Santiago Rúa como nuevo abogado, no se expresó sobre la solicitud de Colón Miró.

La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) explicó a El Nuevo Día que las solicitudes pro hac vice son atendidas por el Tribunal Supremo de Puerto Rico , foro judicial que, de momento, no ha emitido una decisión.

Vista será presencial

De otro lado, Cuevas Ramos indicó, en una segunda orden emitida este viernes, que la vista pautada para el 14 de enero será presencial y que, si alguna de las partes no puede comparecer, entonces tendrán que proponer una fecha alterna para que se realice la audencia. Sin embargo, advirtió que solo tiene dos fechas disponibles.

A esa petición también se unió el licenciado Jean Paul Vissepó Garriga , representante legal de las corporaciones El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc., quien presentó una moción aparte a los mismos fines.

Sin embargo, el juez no acogió las dos mociones y reafirmó que la vista será presencial. La audiencia quedó programada luego que la anterior defensa de las hermanas González presentara una moción acusando al artista de “hostigamiento temerario”.

Trasfondo sobre la controversia

No obstante, el 26 de diciembre, tras celebrarse la primera reunión presencial, la defensa del artista acusó a las hermanas González de no acudir presencialmente al encuentro y de presentar trabas para no cumplir con lo ordenado por el tribunal.