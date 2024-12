Posponen la vista preliminar contra el imputado de asesinar a su bebé de 29 días de nacido

La vista preliminar contra Christian Pagán Montoyo , de 24 años, a quien se le imputa la muerte de su bebé de 29 días de nacido en hechos ocurridos en el Municipio de Florida en octubre pasado, fue pospuesta para el próximo 22 de enero de 2025 a las 10:00 a.m.

En el caso de la madre del menor, identificada como Nashaly Laureano Torres, de 27 años , se informó que no cuenta con representación legal, por lo que el tiempo dispuesto servirá para que la imputada pueda contratar un abogado .

“La defensa no está preparada en el día de hoy. Nashaly no tiene aún defensa. No ha contratado abogado. Así que va a estar pautado para otra fecha”, dijo la fiscal Natalie Martínez sobre la posposición.